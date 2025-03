Una mujer cambia su rutina de juego y gana $248,208 en la lotería

Una mujer de Maryland experimentó un giro inesperado en su suerte luego de cambiar su rutina habitual de juego. Lo que parecía ser una simple modificación en sus hábitos resultó en una gran sorpresa: un premio de $248,208 dólares en la lotería.

La jugadora de Baltimore explicó que siempre había sido fanática de un juego específico: Mega Multiplier. A lo largo de los años, este juego le había traído varias victorias, algunas de ellas bastante grandes. Sin embargo, después de una racha de pérdidas, decidió que era momento de probar algo diferente.

En su visita al Hunt Valley Exxon, ubicado en Cockeysville, la mujer compró su último boleto de Mega Multiplier con la esperanza de revertir su suerte. Sin embargo, el boleto no resultó ser afortunado.

“Mega Multiplier siempre me había traído suerte, pero después de tantas pérdidas, ya no sentía lo mismo”, comentó la mujer a la Lotería de Maryland. “Quería darle una última oportunidad, pero no funcionó”.

Aunque el resultado de ese boleto fue decepcionante, algo en su interior la hizo regresar al estante de boletos.

“Antes de irme, me detuve, miré la máquina expendedora y decidí comprar uno más”, relató.

Lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginó. Al revisar el nuevo boleto de Casino Royale Slots Fast Play, descubrió que había ganado el impresionante jackpot progresivo de $248,208 dólares.

“Miré el boleto y vi que en uno de mis giros tenía tres símbolos de dinero. Cerré los ojos y comencé a darle gracias a Dios”, expresó emocionada.

Este golpe de suerte no solo fue un alivio económico, sino que llegó en el momento perfecto. Para esta mujer, el premio significaba mucho más que solo dinero.

“Ahora puedo estar completamente libre de deudas y asegurarme una jubilación tranquila. Es una bendición enorme”, comentó, destacando lo significativo de este momento en su vida.

Un dicho popular explica que “es de sabios cambiar de opinión”. Y esta mujer lo comprueba: no se volvió sabia, ganó una buena fortuna.

