Karla Sofía Gascón expresa agradecimiento por el apoyo de Madonna tras controversiales tuits

La actriz española Karla Sofía Gascón vivió una noche llena de sorpresas en la reciente ceremonia de los premios Oscar.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el encuentro de Gascón con Madonna. La Reina del Pop, quien había visto “Emilia Pérez” en dos ocasiones, no solo felicitó a la actriz, sino que también la invitó a su fiesta posterior a los Oscar. En un emotivo mensaje en Instagram, Gascón agradeció el gesto de Madonna: “Gracias por todo el amor que me has dado, por tu invitación a la fiesta y por tus palabras de fortaleza. Te quiero mucho”.

“Cuando entré a la habitación, me abrazaste tan profundamente que me partiste el corazón. No me gusta ver a la gente llorar, y con esta película, no puedo dejar de hacerlo. Guardaré en mi alma este momento tan especial y las hermosas fotos que tomamos juntas, que espero que pronto vean la luz. Mucho éxito y amor”, dijo Karla en otro mensaje adjunto a la publicación.

En tono humorístico, la actriz también compartió una curiosa anécdota de las fiestas post-Oscar, cuando, tras consumir una bebida en la que no se percató de que contenía THC, comenzó a sentirse extraña. “Definitivamente, una noche para recordar”, escribió Gascón en sus redes.

La asistencia de Gascón en los premios Oscar

Aunque decidió no participar en la alfombra roja, Gascón asistió al Dolby Theatre acompañada de su esposa, Marisa Gutiérrez, y su hija, Victoria Elena, disfrutando de la velada como nominada a Mejor Actriz por su papel en “Emilia Pérez”.

Durante la ceremonia, la actriz fue mencionada por el anfitrión Conan O’Brien, quien hizo referencia a sus comentarios en redes sociales, lo que generó algunas risas. Gascón, manteniendo la compostura, se tomó la broma con humor, dejando claro que sabe lidiar con la atención mediática de manera tranquila.

La actriz agradeció por su nominación

Ya después de la gala, Karla expresó su agradecimiento por la nominación y compartió lo que había disfrutado de la noche. “Gracias a los miembros de la Academia por la nominación y por la invitación a la fiesta. Disfruté mucho, fue una noche divertida y entretenida, y sobre todo, el fabuloso anfitrión Jimmy Kimmel, quien cada día se parece más al gran Conan O’Brien”, comentó la actriz.

La participación de Gascón en “Emilia Pérez” ha sido reconocida por la crítica y ha consolidado su nombre en la industria cinematográfica, abriéndole puertas en el ámbito internacional.

