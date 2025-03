Óscar de la Hoya analiza regreso de Devin Haney contra Ramírez

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, analizó la pelea de regreso de Devin Haney contra José Ramírez del próximo 2 de mayo, cartelera que protagonizará el duelo de Ryan García y Rolly Romero en el Times Square en Nueva York.

En una entrevista con la revista The Ring, De la Hoya explicó que -a pesar de que ambos vienen de una derrota- Haney puede estar más afectado mentalmente que Ramírez debido a la paliza que le propinó García hace un año.

“Ramírez acaba de sufrir una derrota por decisión ajustada. Realmente no recibió una paliza. Fue casi como una sesión de sparring. Así que no veo una derrota para Ramírez, en términos físicos y de desgaste de su armadura. Sabes, creo que todavía está intacto. Mentalmente también, es un peleador fuerte mentalmente. Pero luego miras a Devin Haney, no ha peleado durante un año. Pero viene de una paliza devastadora. Como peleador, no sé cómo te recuperas de eso, mental y físicamente. Es difícil de decir”, dijo.

“Sí, estilísticamente, en el papel, Devin tiene la ventaja. Pero hay que tener en cuenta sus peleas anteriores. Creo que Devin va a ser un poco tímido, por decir lo menos. Y Ramírez es un peleador que siempre está en el gimnasio. Cuida su cuerpo. No bebe ni fuma, así que los primeros rounds van a ser muy reveladores. Pero creo que es una pelea tremenda, tremenda. Es una buena pelea de regreso para ambos muchachos”, agregó.

En su última pelea, Devin Haney fue derribado tres veces por el gancho izquierdo de Ryan García y terminó perdiendo por decisión mayoritaria. La aplastante victoria de King Ry sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.

Tras positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo, García fue suspendido por un año del boxeo y su victoria fue cambiada a un No Contest. Haney aprovechó este escándalo para justificar su terrible actuación y demandó al californiano por cargos de agresión y fraude, ya que afectó su reputación y valor en el mercado.

En cambio, José Ramírez viene de perder ante Arnold Barboza por decisión unánime en una cartelera de la temporada de Riad en noviembre pasado y quiere arruinar los planes de revancha de Haney con Ryan García el 2 de mayo.

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Por su parte, José Ramírez, de 32 años, es excampeón de 140 libras y quiere volver a la senda del triunfo ante Haney. El boxeador estadounidense tiene marca de 29 triunfos, 18 por la vía rápida, y 2 reveses.

