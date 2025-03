Natti Natasha presumió un inesperado cambio de look 

Siempre dispuesta a mostrar cada paso que da con sus seguidores, la artista Natti Natasha dejó a más de uno con la boca abierta luego de revelar el cambio de look al que se sometió para dar la bienvenida a esta nueva etapa en su vida. ¿En qué consistió dicho cambio? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de su cuenta oficial en Instagram que la intérprete de temas como “Sin Pijama” y “Runaway” compartió un inesperado video en el que inmortalizó el momento exacto en el que le dijo “adiós” a la antigua versión de sí misma.

Y es que Natti Natasha optó por despedirse de su larga cabellera pelinegra para dar paso a un corte a la altura de los hombros que enmarcó su rostro y le dio un toque jovial. Al respecto, la famosa se dijo más que feliz por la decisión, pues es algo que venía pensando desde hace varios meses atrás.

“El cambio nunca me ha dado miedo, porque siempre he sabido quién soy. Mi cabello no me define, pero sí me acompaña en cada etapa, en cada nueva versión de mí. Hoy, quise renovar, refrescar, darle una nueva energía… y aquí estoy, sintiéndome más libre, fresca, más yo”, escribió la esposa de Raphy Pina para acompañar el audiovisual que no tardó en atraer la atención del público.

De esta manera, la exponente del género urbano también abre la puerta a una nueva etapa a nivel musical, ya que prometió que su nuevo material discográfico también representa una versión mas libre de sí misma: “Así cómo llegó ‘Natti Natasha en Amargue’. Otra faceta de la misma esencia. No puedo creerlo”, complementó dentro de su post.

Como resultado de su hazaña, Natti Natasha recibió halagos como: “Omg! Me encanta. Te va a crecer rapidísimo, disfrútalo mucho”, “Amamos está nueva etapa”, “Te quedó espectacular”, “Te ves hermosa, reina (aunque voy a extrañar tu cabello largo)” y “Los cambios siempre son buenos, más cuando los motivamos nosotros mismos”, por mencionar algunos.

