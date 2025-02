Natti Natasha responde a los haters que critican su carrera musical

En medio de la expectativa que ha generado el próximo lanzamiento de su nuevo material discográfico, Natti Natasha se ha dado a la tarea de dar ‘cachetada con guante blanco’ a sus detractores y defender su legado en la escena musica. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a ‘Molusco TV’, la dominicana habló sobre sus inicios en la música y su historia de ascenso hasta convertirse en la artista multipremiada que es hoy en día. Y aunque los frutos de su trabajo son innumerables, las críticas se mantienen a la orden del día.

“Alguna vez tuve comentarios. Y son la misma gente que cuanto te ve son las que más te van a abrazar“, relató ante los micrófonos del show.

Con respecto a aquellas quejas sobre el tipo de música que ha lanzado a lo largo de los años, Natti Natasha aseguró que ha aprendido a no dejar que estas le afecten a nivel profesional o personal.

“No se le da prioridad a gente que no te conoce. A gente que nunca en su vida han hecho una canción y que no saben absolutamente nada de lo que está pasando detrás de cámara. Uno es quien tiene que estar seguro y saber, quién soy, qué yo he logrado“, dijo la famosa de forma contundente.

Natti Natasha, quien durante los últimos 4 años se ha enfocado en la crianza de su hija Vida Isabelle, aseguró que el tiempo que tardó en lanzar su nuevo álbum de estudio, se enfocó en crecer como persona.

“Me siento con mucho más conocimiento, mucho más centrada, abrazando quién soy. Mi música simplemente disfrutándomela, pero también aprendo de otro mundo“, sentenció.

Para finalizar, la interprete de “Runaway” indicó que para ella es más importante mantenerse vigente a través de música que viva a través de los años, antes que volverse “viral”: “De ahí viene la diferencia de una carrera efímera, rápida, a una carrera que dura muchos años y mientras los años va corriendo, la carrera va creciendo, diversificándose”, contó.

