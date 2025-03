Día de la Mujer: Los discursos más inspiradores de las famosas

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y aunque el camino hacia la igualdad y el alto a la violencia hacia este género aún es amplio, cada vez son más los rubros en los que se rompen estereotipos y se ponen sobre la mesa las distintas realidades a las que se enfrentan millones de mujeres en el mundo.

Por esta razón, te compartimos un recuento de aquellos discursos que conmovieron al público hasta las lágrimas y que compartieron un mensaje de empoderamiento femenino que resuena aún años después. Y tú, ¿ya los habías visto todos?

Oprah Winfrey

Con una trayectoria en el cine y la televisión de 58 años, Oprah Winfrey es considerada una de las mujeres más influyentes de todos los tiempos. Y, fue en el año 2018 que se le otorgó el Premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro por los logros que ha alcanzado desde que inició su carrera en 1967.

Durante la velada, emitió un conmovedor discurso que puso de pie a toda la audiencia: “En 1982, Sidney recibió el premio Cecil B. DeMille justo aquí en los Globo de Oro y no en vano, en este momento, hay niñas mirando mientras me convierto en la primera mujer negra en recibir este mismo galardón. Es un honor, es un honor y es un privilegio compartir la velada con todos ellos y también con los increíbles hombres y mujeres que me inspiraron, que me desafiaron, que me sostuvieron e hicieron mi viaje a esta etapa posible. Dennis Swanson que se arriesgó conmigo con “A.M. Chicago'”, expresó.

“Estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes y lo suficientemente empoderadas como para hablar y compartir sus historias personales. Cada uno de nosotros en esta sala se celebra debido a las historias que contamos, y este año nos convertimos en la historia“, reflexionó frente a los asistentes a la entrega de premios.

“Pero no es solo una historia que afecta a la industria del entretenimiento. Es uno que trasciende cualquier cultura, geografía, raza, religión, política o lugar de trabajo. Así que quiero que esta noche exprese mi gratitud a todas las mujeres que han soportado años de abuso y agresión porque, al igual que mi madre, tuvieron hijos que alimentar, facturas que pagar y sueños que perseguir. Son las mujeres cuyos nombres nunca sabremos“, añadió.

“He entrevistado y retratado a personas que han resistido algunas de las cosas más feas que la vida puede darte, pero la única cualidad que todos parecen compartir es la capacidad de mantener la esperanza de una mañana más brillante, incluso durante nuestras noches más oscuras. ¡Así que quiero que todas las chicas que están viendo esto ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte! Y cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será gracias a muchas mujeres magníficas, muchas de las cuales están aquí en esta sala esta noche, y algunos hombres fenomenales, luchando duro para asegurarse de que se conviertan en los líderes que nos lleven a el momento en que nadie tiene que volver a decir “Yo también’“, concluyó.

Emma Watson

En septiembre de 2014, Emma Watson y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se presentaron en Nueva York para lanzar la campaña HeForShe, donde se hizo un llamado a que los hombres se sumaran a la lucha de las mujeres por la igualdad de género.

“Fui nombrada hace seis meses y cuanto más he hablado sobre feminismo, más me he dado cuenta de que luchar por los derechos de las mujeres se ha convertido con demasiada frecuencia en sinónimo de odiar a los hombres. Si hay algo que sé con certeza es que esto tiene que terminar“, declaró frente a los asistentes al evento.

Durante su discurso, la famosa hizo hincapié en el gran impacto que la suma del apoyo masculino traería a la causa: “Si los hombres no tienen que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirán obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tienen que controlar, las mujeres no tendrán que ser controladas”, indicó.

“Tanto hombres como mujeres deben sentirse libres de ser sensibles. Tanto hombres como mujeres deben sentirse libres de ser fuertes… Es hora de que todos percibamos el género en un espectro, no como dos conjuntos de ideales opuestos. Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos y comenzamos a definirnos a nosotros mismos por lo que somos, todos podemos ser más libres. Y de esto se trata HeForShe. Se trata de libertad“, sentenció contundente.

Karol G

La cantante colombiana acaparó las miradas durante la gala de Billboard Women in Music 2024, cuando fue nombrada “Mujer del Año” por sus logros dentro del mundo de la música. Y es que tras aceptar el premio, brindó unas poderosas palabras de empoderamiento que resonaron entre su público.

“Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba porque no había nacido entonces siendo un hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. Dónde iban a quedar todas las ganas de comerme el mundo que tenía si se suponía que como mujer no podía lograrlo”, comenzó la famosa.

“Pasaron tres cosas fundamentales para estar aquí esta noche recibiendo esta noche. Uno, paré de intentar ser perfecta para todos. Me acepté como persona, en realidad lo hice, fue algo que me costo mucho tiempo, aceptarme como mujer, como persona, dejar de esconder las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades”, añadió.

“Número dos, ignoré por completo y aun sigo ignorando por completo los comentarios de, es que ella se lo debe a este, o no hubiera sido si no fuera por o porque grabó con este, o lo hizo porque se lo dio a aquel. El afán ese de buscarle justificaciones a los logros y a los éxitos de una mujer, mmm, no. Y número tres, entendí que no era el respeto de los demás el que tenía que ganarme sino el respeto a mí misma. Trabajar duro al punto de que yo me viera y admirara a la persona en la que me había convertido. Estudiar, trabajar, trabajar en mi voz, tener claro lo que quería comunicar”, dijo Karol G para finalizar.

Cabe destacar que además de su labor como artista, la famosa ha destacado por su labor altruista. “Con Cora” es una fundación que tiene como finalidad apoyar a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a través del apoyo social, económico, artístico, psicológico y espiritual.

Mala Yousafzai

La activista fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, y durante su discurso de aceptación decidió hacer eco en la importancia de la educación para los niños sin importar su género, ni su condición social: “Mi esperanza es que esta sea la última vez que debemos luchar por la educación de nuestros niños. Déjenos solucionarlo de una vez por todas“, comunicó en la ceremonia.

“Estoy muy orgullosa de ser la primera Pastún, la primera pakistaní y la primera joven que recibe este premio. Estoy segura de que soy también la primera receptora del Premio Nobel de la Paz que sigue luchando junto con sus hermanos jóvenes. Quiero la paz para todo el mundo, y mis hermanos y yo seguimos trabajando en ello”, declaró en ese entonces.

Es así como la gala llevada a cabo en el 2014 llenó de aplausos a Yousafzai: “Este premio no es sólo para mí. Es para esos niños olvidados que quieren educación. Es para esos niños asustados que quieren paz. Es para esos niños sin voz que quieren cambio. Estoy aquí para defender sus derechos, para hacer oír su voz…no es tiempo de compadecerles (…) Es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño privado de educación. La gente habla de mí de diferentes maneras“, continuó.

Para concluir, la famosa dijo sin tapujos: “Aunque me presento aquí como una jovencita, una persona que mide 5 pies y 2 pulgadas- si se incluyen mis tacones altos-, no soy solamente una voz. Soy muchas voces: Soy Shazia. Soy Kainat Riaz. Soy Kainat Somro. Soy Mezon Soy Amina. Soy esos 66 millones de niñas que no van a la escuela (…) A la gente le gusta preguntarme por qué la educación es importante, especialmente para las niñas. Mi respuesta es siempre la misma”, destacó.

