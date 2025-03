Ana Brenda responde a las críticas por hacer ejercicio a pocos meses de dar a luz

Ana Brenda sigue haciendo, en medida de lo posible, las mismas cosas que hacía antes de estar embarazada como, por ejemplo, ejercitarse; sin embargo, la forma en que lo hace desató una ola de críticas por parte de sus seguidores.

Hace poco, la actriz mexicana, quien dará a luz en mayo, compartió un video ejercitándose con máquinas de gimnasio, lo que aseguró la ha hecho sentirse muy bien y con más energía.

Sin embargo, el video de Brenda generó un debate entre sus seguidores, quienes cuestionaron si era bueno para su embarazo.

Tras los comentarios en redes sociales, la actriz decidió explicar por qué se ejercitaba de esa manera para tranquilizar a sus seguidores. “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada, escucho lo que me pide el cuerpo”, dijo

Brenda también cuestionó a quienes la critican por ejercitarse por decisión propia y sin ninguna contraindicación médica.

“Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar en la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada y con toddlers o que por necesidad tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre y no cuenta con división de responsabilidad con su pareja”, indicó.

La actriz también dejó claro que en este momento de su vida su prioridad en sus salud y la de su bebé, por lo que ejercitarse es bueno para ambos.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando (espero) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo. Y sobre todo me estoy preparando para labor de parto y recuperación. A mí me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí es lo más importante”, explicó.

¿Cómo se esteró Ana Brenda Contreras de su embarazo?

Tras compartir la noticia de su embarazo, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir detalles del momento en el que se enteró que se convertiría en mamá.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Ana Brenda Contreras reveló que se enteró de su embarazo durante su participación en el reality ¿Quién es la máscara?

“Hoy me despido de uno de los personajes más cortitos y hermosos de mi vida. Mi tóxica poderosísima Ranastacia. Mi ranita tan especial, empezamos el proyecto, me enteré que estaba esperando a mi renacuaji@”, reveló.

