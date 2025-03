Comisión de Nueva York no cambiará resultado de Davis vs. Roach

La Comisión Atlética del Estado de Nueva York determinó que la decisión del réferi Steve Willis sobre el derribo de Gervonta Davis el noveno asalto no influyó en el resultado de la pelea y por eso mantendrán el empate.

Según explicó la comisión en una carta, lo ideal era que se declarara derribo, pero como la repetición instantánea no llegó a tiempo y tanto Davis como Roach no protestaron la decisión de Willis, no consideran necesario sentar un precedente.

“Luego de una revisión exhaustiva posterior de las imágenes del noveno asalto, la decisión más apropiada habría sido que el réferi determinara que el contacto de la rodilla del Sr. Davis con la lona constituyó un derribo. Sin embargo, la determinación de si en ese caso se produjo un derribo quedó a discreción y autoridad del réferi“, indicó.

Lamont Roach Jr. no está de acuerdo con la decisión de la pelea con Tank Davis. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“La pelea continuó por tres rounds completos luego de que el réferi declarara que no había caída. Y debido a que los boxeadores necesariamente se ajustaron a la decisión del réferi, la decisión del réferi no fue determinante para el resultado. Esa conjetura sería errónea. Y la comisión no considera que sentar un precedente de ese tipo garantice un resultado correcto de manera retroactiva ni que sea acorde con el mejor interés del boxeo”, concluyó.

El equipo legal de Lamont Roach Jr. había solicitado a la Comisión de Nueva York que se cambiara el resultado y lo declararan ganador, pero ese quedó totalmente descartado. Ahora se espera que se realice una revancha entre ambos para limar asperezas.

En la pelea entre ambos, la inactividad de Tank le pasó factura ante Roach que le resistió sus mejores golpes y también pudo conectarlo con contundencia durante todo el combate. En el noveno asalto Davis se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza si inclinara a favor de Lamont Roach Jr.. Tras los doce asaltos, dos jueces puntuaron la pelea 114-114 mientras que el tercero anotó su tarjeta a favor de Davis 115-113. Ambos peleadores no se mostraron contentos por el empate mayoritario, ya que Roach pensó que había ganado sin problemas y Tank también.

Gervonta Davis se mostró sorprendido al escuchar el resultado de la pelea con Roach. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Lamont Roach, de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

