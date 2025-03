Karla Sofía Gascón declaró lo que vivió durante la temporada de premios: “Contemplé lo impensable”

Tras estar nominada al Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en la película “Emilia Pérez”, Karla Sofía Gascón quiso compartir su experiencia en la temporada de premios, y emitió un comunicado que fue difundido por The Hollywood Reporter. La española comentó, entre otras cosas, que su salud mental se vio afectada por las críticas generadas a raíz de los polémicos tuits que escribió hace años.

La directora de contenido de Netflix opina sobre Karla Sofía Gascón y “Emilia Pérez”

“En medio de esta tormenta inesperada y devastadora, ha habido momentos cuando el dolor ha sido tan abrumador que contemplé lo impensable”, escribió Gascón. “Albergé pensamientos más oscuros que los que consideré en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales”.

Luis Felipe Tovar considera que Karla Sofía Gascón debería estar nominada al premio Oscar como Mejor Actor

Karla no fue invitada a muchos de los eventos para promocionar la cinta en Estados Unidos, pero sí a la entrega de los premios Oscar, y expresó que la disfrutó mucho. “Me hubiera gustado vivirlo con más normalidad, desde la felicidad de estar nominada, de celebrar, como lo estoy ahora, llena de amor, a una persona que pone su alma y su ser en su trabajo y que se entrega a los demás. Estoy muy agradecida de regresar y de cómo me recibieron mis compañeros y los profesionales de la industria de Hollywood. Estoy agradecida con la Academia, con Netflix y con la producción (de la película)”.

En el largo mensaje, la actriz también comentó acerca de los tuits que provocaron el escándalo: “En este último episodio, el más comentado y más expuesto de mi vida, se crearon varias cuentas falsas a mi nombre para sumar dolor y confusión. Me lanzaron acusaciones absurdas y hasta delirantes, que hirieron profundamente mi espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que ni siquiera podía respirar.

“Afortunadamente, he conservado mi centímetro de cordura para ver la luz al final de este túnel de odio y comprender que debo ser y hacer mejor, y corregir mis faltas pasadas, sin involucrarme en más oscuridad…De lo contrario, si sigo su juego y correspondo y amplifico todo ese odio que otros proyectan sobre mí, me perderé; nunca avanzaré y no podré seguir ayudando a otros que todavía están atrapados en la tormenta”.

La artista de 52 años volvió a pedir perdón por los mensajes que escribió: “Sin ninguna excusa, y sin ninguna intención de justificar alguna de mis pasadas acciones, pido disculpas a todos los que he ofendido en algún momento en mi vida y a través de mi viaje. Humildemente pido su perdón y, para hacer honor a su amabilidad y comprensión, prometo que escucharé y aprenderé, para no cometer los mismos errores en el futuro”.

Por último, Karla Sofía informó que está lista para sus próximos proyectos cinematográficos. La película “Emilia Pérez” compitió por 13 premios Oscar, pero sólo obtuvo dos: Mejor Canción Original y Mejor Actriz de Reparto (Zoé Saldaña). El premio de Mejor Actriz fue para Mikey Madison, por la cinta “Anora”.

