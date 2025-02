Luis Felipe Tovar considera que Karla Sofía Gascón debería estar nominada al premio Oscar como Mejor Actor

Luis Felipe Tovar habló sobre la nominación al premio Oscar que obtuvo Karla Sofía Gascón como Mejor Actriz, dejando saber que, en su opinión, lo mejor es que compitiera por ese reconocimiento, pero en la categoría de Mejor Actor.

En una entrevista con Eden Dorantes, Tovar opinó que para él otra actriz debió de figurar en esa categoría este año: “Haciendo un juicio de valor que ni me corresponde, lo aclaro para que luego no me vayan a aventar a mí hate, creo, y lo digo con toda honestidad, que esa nominación debió haber caído en la oportunidad para una actriz. Me hubiera gustado que ella (Karla Sofía) compitiera en la categoría de Mejor Actor”.

Para Luis Felipe, ese tipo de nominaciones, en las que se premian a actores y actrices por interpretar a personajes del sexo opuesto, se han dado en el pasado: “Como lo hizo en su momento Dustin Hoffman con (la película) “Tootsie”, como lo hizo Julie Andrews con “Victor Victoria”, hubiera sido un poco más interesante. Poner a competir con mujeres biológicas. Las cosas se han modificado, y entiendo y respeto profundamente a toda la comunidad trans, pero me hubiera gustado. Es mi particular punto de vista”.

El actor reconoció que mucha gente puede considerar su opinión como de otra época: “Las cosas han cambiado. Seguramente soy de una generación diferente y por eso lo digo, yo no pienso de alguna manera igual que muchos jóvenes de otra generación, pero lo digo con todo el respeto”.

Luis Felipe también recalcó que si Karla Sofia hubiera estado en otra categoría, se hubieran restado polémicas en cuanto a su nominación: “He visto a grandes actores interpretando papeles femeninos, que han tenido la oportunidad, por su trabajo y la calidad de su trabajo, de alcanzar una nominación. Y mujeres que han hecho papeles masculinos, que han hecho trabajos verdaderamente increíbles, y yo pienso que (Karla Sofía) podría encajar ahí, porque se genera una polémica innecesaria. Pero los tiempos van cambiando, y seguramente mi punto de vista es el que menos cuenta, pero la tierra es de quien la trabaja y todos me merecen mi respeto”.

Cuando a Tovar lo cuestionaron acerca de los polémicos tuits que Gascón escribió hace unos años, dijo: “Yo creo que uno es príncipe se su silencio y esclavo de sus propias palabras, y que todo lo que en algún momento uno dice puede tener consecuencias. Hay quienes dicen que siempre hay un tuit, y eso fue lo que apareció en su vida. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, de ser respetuoso con todos, porque uno nunca sabe cuándo los vas a necesitar”.

