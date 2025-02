Coco Máxima habla sobre la actitud de Karla Sofía Gascón, quien le ganó el papel en “Emilia Pérez”

Coco Máxima dio su opinión acerca del resurgimiento de tuits escritos por Karla Sofía Gascón hace unos años, y cuyo contenido ha sido señalado como racista y xenófobo. La española está nominada al premio Oscar por su trabajo en la película “Emilia Pérez”, y Máxima fue una de las actrices trans que audicionó para el papel principal de esa cinta.

Zoe Saldaña vuelve a opinar sobre Karla Sofía Gascón: “Somos responsables de todo lo que decimos”

La artista originaria de Chihuahua fue entrevistada para el programa “De Primera Mano” y habló sobre las acciones de Karla Sofía, quien fue excluida de las actividades promocionales de la película en Estados Unidos: “Tuvo consecuencias en cuanto a que ya la están cancelando; están pensando que justo la comunidad trans ya no es como “lo correcto” dentro de la industria, y eso a mí es lo que me está preocupando.

Karla Sofía Gascón es excluida de la promoción de la película “Emilia Pérez”

“Yo si hubiera tenido el papel creo que lo hubiera representado de una manera espectacular. Creo que hubiera “metido mano” en muchas cosas incorrectas. Soy mexicana, y creo que más bien lo que quería el director es que no hubiera mexicanos que “metieran mano”, por eso mismo no me dieron el personaje”.

Coco aclaró que la polémica por los tuits nada tiene que ver con el contenido de la película: “Yo estoy muy contenta por los galardones que se le están dando a un personaje trans. A mí me encanta el personaje como tal. La historia de “Emilia Pérez” para mí es algo maravilloso. Que el director, que las academias, que todos los productores y todos los involucrados hayan confiado en esta historia”.

Máxima también se mostró seriamente preocupada con las actitudes de Gascón en las últimas semanas: “Sí me preocupa bastante la mala representación que nos está dando la actriz, no el personaje…Creo que (Karla Sofía) más bien necesita reajustar muchas cosas psicológicamente, porque quiere borrarse ¿no? O sea, ella misma se está borrando. Justo como dice el director: está en un momento de autodestrucción. Se está autodestruyendo con ego, con rabia, con frustraciones, con heridas que no han sanado y que justo no la dejan incorporarse a lo que en verdad necesita nuestra comunidad”.

El mes pasado Coco Máxima afirmó que no obtuvo el papel principal de “Emilia Pérez” en los castings debido a que los productores buscaban a una actriz de mayor edad, pero elogió el trabajo de Karla Sofía Gascón en la película: “No sabes lo que me llena de orgullo, y el decir: ‘No, no puede ser’. El personaje que yo estaba haciendo, por el que estaba luchando, que lo tenga ella (es) bien merecido. Lo hizo espectacular y ojalá se lleve todos los premios a los que la nominen…De verdad vamos por ese Oscar, que (Karla Sofía) se lo merece. Es un mujerón, me encanta”.

Sigue leyendo: