La cantante Kenny dice que su ex esposo acosaba a Alejandra Guzmán

La rockera Kenny Avilés reveló en una reciente entrevista que su ex esposo, el músico Ricardo Ochoa, acosó a Alejandra Guzmán cuando ésta era su corista. Para sorpresa de muchos, Avilés dijo que tras enterarse de los hechos optó por sacar a Alejandra de su banda y seguir con su entonces pareja.

Kenny relató los hechos a Gustavo Adolfo Infante, en una entrevista que éste le hizo para el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino, Sin Censura”. Tras ser cuestionada por el conductor sobre el supuesto acoso, ella respondió: “Fíjate que sí, es verdad. Ya lo dijo también Alejandra. No sé también de quién fue culpa. Yo como que adopté a Alejandra Guzmán como la hija que no tuve. La tenía todo el tiempo en mi casa, la llevaba con mi maestra de canto, convivía mucho en mi casa. De repente se quedaba a dormir, pero haz de cuenta que yo le llevé el banquete a la casa a mi ex marido”.

Avilés aseguró que la Alejandra de los años 80 era una atracción para cualquiera, debido a su belleza y carisma: “Y pues sí, era una tentación. Cuerpazo, atrevida, sensual. Pues sí se le antojó; claro, él era muy infiel. Cinco veces me engañó y lo perdonaba. Fíjate qué lindo ser humano yo. O estúpida, una de las dos (cosas)”.

La líder del grupo Kenny y Los Eléctricos también reveló que Alejandra fue quien le contó lo que pasaba en su casa cuando ella salía: “De repente me dice Alejandra un día: ‘¿Sabes qué? Ya no aguanto a tu marido, ya no aguanto a Ricardo’. Y yo dije: ‘¿Por qué?’ Y dijo: ‘Me acosa cada vez que te vas’. Si yo me iba al super o salía, y ella se quedaba, el otro ahí aprovechaba, porque se la quería, este, pues le quería hacer funky, funky“.

Fue entonces cuando Kenny le pidió a Alejandra encarar a su ex esposo: “Le dije: ‘¿Te atreves a decirme esto enfrente de él para confrontarlo?’ Entonces ya llegamos a la casa. Y él lo negaba. ‘Bueno, dinos la verdad, ella es más leal que tú, ella está siendo honesta’. Y eso que Alejandra era tremenda, se podía echar a cualquiera, pero ahí ella fue leal conmigo. Ella se lo pudo haber echado sin decirme nada, pues estaban solos, pero no. Ella me dijo: ‘¿Sabes qué? Ya no lo aguanto'”.

La cantante dijo que después de lo ocurrido optó por quedarse con su marido. “Y (Alejandra) se enojó mucho, porque en vez de yo mandar a la fregada a Ricardo Ochoa, a ella la saqué del grupo, porque era mi corista. Él era el productor, el guitarrista, el director, el que me hacía funky funky, de vez en cuando. Alejandra no me hacía nada, era mi corista nada más. Es más, gracias a mí estás donde estás, p******. Le enseñé bien y se fue, voló sola”.

Kenny Avilés comentó que Alejandra Guzmán le reclamó varias veces sobre el despido: “Cuando (Alejandra) estaba borracha me decía: ‘Tú me corriste c******’. Pero te hice un favor Ale. Mira dónde estás. Hoy en día ella es una estrella impresionante. Tiene un carisma que no cualquiera. Es única”.

