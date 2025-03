El emotivo mensaje de Yailin La Más Viral a su hija por su cumpleaños

Es el cumpleaños de Cattleya, hija de Yailin La Más Viral y Anuel. La pequeña cumple dos años y para celebrarlo la cantante dominicana le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Bing Bong” compartió un carrusel con tiernas fotos de su hija que acompañó con una conmovedora dedicatoria.

“Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida todavía. No creo que hoy estás de cumpleaños y hace 2 años te tuve mi barriga. Mira que grande y preciosa estás”, comenzó su mensaje la cantante.

Asimismo, Yailin indicó que espera poder estar siempre a su lado para acompañarla y cuidarla en cada paso que dé en su vida.

“Espero que Dios te me bendiga siempre y te me proteja de todo lo malo y que a mí me dé vida y salud para seguir criándote y dándote mucho amor, mi flor divina. Mi sueño hecho realidad es tenerte a ti, siempre quise una niña y Dios me lo cumplió. Eres la princesa mía te amo”, indicó.

En las imágenes se ve a la péquela Cattleya posar con un vestido amarillo en una sesión de fotos con muchos tulipanes.

De inmediato, la publicación de Yailin se llenó de comentarios con felicitaciones de sus fans. “Happy Birthday Cata bella”, “Dios las continué bendiciendo cada día”, “Que cumplas muchísimos años más princesa”, son algunos de los comentarios.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, Yailin aseguró que no se arrepiente de sus relaciones amorosas porque una de ellas le dio lo más valioso de su vida: su hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel.

“(Me encanta) compartir con ella, ver las cosas que ella aprende, ahora ya se me pone grande también”, dice la intérprete de “Bing Bong”.

“Trato de estar con ella todo el tiempo y le enseño cosas buenas, (sigo) trabajando para sacar adelante a mi hija”, agregó.

Para la cantante lo más importante es enseñarle a su hija a ser una buena persona y, sobre todo, ser independiente y autosuficiente.

“(Mi principal) consejo (que le daré cuando crezca) es que siempre haga el bien a las personas”, dice Yailin. “Aunque te hagan mal, Dios se encarga de todo. Ella tiene que ser una mujer de bien [que luchará] por sus derechos”.

