¿María Celeste Arrarás vuelve a la televisión? La conductora responde

Fiel a su compromiso con el público, la conductora María Celeste Arrarás decidió hacer frente a los rumores sobre su posible regreso a la televisión, dejando a más de uno con su respuesta. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, la ex presentadora de “Al Rojo Vivo” y “Primer Impacto” reveló que si bien no hay nada confirmado, ya se encuentra en pláticas para un proyecto que representaría su retorno a la pantalla chica.

“Tengo un acercamiento muy interesante que estoy estudiando. Es algo que ha surgido muy reciente. No quiero entrar en detalles. Este tipo de cosas no es bueno comentarlas hasta que esté bien cocinado, si es que se va a dar el proyecto”, reveló la famosa a People en Español.

A pesar de su deseo de mantener los detalles fuera de los reflectores, María Celeste adelantó que la propuesta surgió por parte de una cadena televisiva importante. No obstante, evitó confirmar si estaría de regreso por medio de la señal de Univision o Telemundo.

“Sería con una cadena importante, es lo único que puedo decir. Si se concreta, sería extremadamente pronto“, dijo no sin antes aclarar que se encuentra en los mejores términos con ambas televisoras, por lo que las posibilidades son amplias con respecto a su futuro en la TV.

“Desde que estoy por mi cuenta me han invitado a ambas cadenas a participar en diferentes proyectos y me han hecho acercamientos de ambas cadenas para proyectos. Eso ha venido pasando desde hace tiempo”, complementó durante su charla con la revista.

María Celeste Arrarás reflexionó sobre los aprendizajes que ha tenido desde que su tiempo en pantalla se redujo, afirmando que una de sus prioridades es no perder la independencia que ha ganado a través de los años.

“Yo siempre he dicho que no quiero regresar a trabajar en un programa de televisión que sea a diario, que requiera mi presencia diaria (…) Tal vez algo de episodios una temporada, o que sea una vez a la semana, algo así que me permita tener la libertad que tanto valoro hoy en día para estar con mi familia, para viajar, para tener calidad de vida, que son cosas que no tuve por muchos años debido a las exigencias de la profesión”, dijo para finalizar.

