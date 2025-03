Ana Brenda reveló en dónde nacerá su bebé

Falta poco para que nazca la bebé de Ana Brenda y su esposo Zacarías Melhem. La actriz está tan emocionada que ha compartido algunos detalles sobre el nacimiento de su hija.

En declaraciones al programa Despierta América, la actriz mexicana contó dónde nacerá su bebé, a la que nombra Aria, pues tanto ella como su esposo son mexicoamericanos.

“Mi marido y yo somos mexicoamericanos, mi familia vive allá, mi mamá, sobre todo. Es muy importante tener como ese sistema de apoyo, sobre todo femenino. Mi mamá, mis tías, mis primas, todas viven allá, obviamente que vivimos en la frontera de Estados Unidos, de Texas, que es una colonia muy mexicana”, dijo Ana Brenda.

“Mi hija va a ser mexicoamericana como nosotros, sería un tema complicado tener nacionalidades diferentes y pues ahí es donde vivimos cuando no trabajo…”, agregó la actriz sobre el nacimiento de su bebé, que será en Texas.

Ana Brenda respondió a las críticas por entrenar durante su embarazo

Hace poco, la actriz mexicana, quien dará a luz en mayo, compartió un video ejercitándose con máquinas de gimnasio, lo que aseguró la ha hecho sentirse muy bien y con más energía.

Sin embargo, el video de Brenda generó un debate entre sus seguidores, quienes cuestionaron si era bueno para su embarazo.

Tras los comentarios en redes sociales, la actriz decidió explicar por qué se ejercitaba de esa manera para tranquilizar a sus seguidores. “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada, escucho lo que me pide el cuerpo”, dijo

Brenda también cuestionó a quienes la critican por ejercitarse por decisión propia y sin ninguna contraindicación médica.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando (espero) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo. Y sobre todo me estoy preparando para labor de parto y recuperación. A mí me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí es lo más importante”, explicó.

