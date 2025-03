Itatí Cantoral conquistó República Dominicana con un bikini de infarto

La actriz Itatí Cantoral demostró que la edad es solo un número y que a sus 49 años cuenta con una figura envidiable. Y es que a través de sus redes sociales colocó una publicación de su reciente escapada a República Dominicana, donde se dejó ver enfundada en un bikini que acentuó sus atributos. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de historias como “Amores con Trampa y “Hasta que el dinero nos separe” publicó un inesperado carrusel de imágenes en el que dio una mirada al día de alberca que disfrutó durante su estancia en el país caribeño.

Y, como ya es costumbre, la famosa no solo generó revuelo por su buen gusto al vestir, también por la despampanante figura que presumió gracias al sensual traje de baño que portó para la ocasión. Se trató de un bikini con estampado de flores, de top con hombro asimétrico y olanes, así como unos bottoms de cintura alta.

Este conjunto primaveral no hizo más que resaltar su bronceado y abrazarse a su figura, demostrando por qué es considerada una de las actrices más bellas de la televisión en México.

“Que linda es República Dominicana”, escribió Itatí Cantoral para acompañar el post que a solo unas horas de haber salido a la luz ya había recolectado miles de ‘me gusta’ y comentarios que hicieron alusión a su belleza.

Algunos de los halagos que la artista recibió fueron: “Estas divina”, “Guapa”, “Un placer para nosotros recibir a una reina como tú”, “Bellísima y talentosa”, “Wow quedé impresionada con tu belleza”, “Pareces una muñequita”, “La villana más bella y top de todos los tiempos” y “Tan hermosa siempre”, por mencionar algunos.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante la semana que Itatí Cantoral causa revuelo entre su comunidad digital gracias a las postales con las que ha inmortalizado su viaje al Caribe. Una de las más recientes destacó por el derroche de sensualidad de la mexicana mientras tomaba el sol desde la arena en un traje de baño rosa.

En ese entonces, la ex esposa de Eduardo Santamarina no solo deslumbró por su silueta de ‘reloj de arena’, también lo hizo por aparecer al natural y sin una gota de maquillaje, dejando claro que no le importa el qué dirán.

