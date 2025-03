Dawn Robinson, ex integrante del grupo En Vogue, lleva tres años viviendo en su auto

En la década de los 90 el cuarteto musical En Vogue fue muy exitoso, con sencillos como “Free Your Mind”, “Whatta Man” y “Don’t Let Go (Love)”; también obtuvo nominaciones al premio Grammy. Pero ahora una de sus ex integrantes, Dawn Robinson, informó en un video que publicó en YouTube que lleva tres años viviendo en su auto, y explicó las razones.

La cantante de 58 años dijo no sentir pena por esta situación: “Esto no es algo como: ‘Dios mío, pobre Dawn. Está viviendo en su coche. Es terrible. Ay, pobre de mí’. Estoy aprendiendo quién soy. Me estoy descubriendo como persona, como mujer”.

A principios de 2020 Dawn estuvo viviendo en Las Vegas con sus padres, pero comenzó a tener conflictos con su mamá, por lo que pasó un mes en su auto. Poco después su representante le recomendó ir a Los Ángeles, donde rentó un cuarto de hotel durante ocho meses. Pero finalmente no llegó a un acuerdo con él: “Sentí que él estaba jugando. A veces pienso que la gente quiere atraparte y mantenerte en una situación en la que eres vulnerable y dependes de ellos, y yo no era la indicada”.

Así, desde marzo de 2022 la artista pasa las noches en su vehículo. Ella asegura que ha sido una buena experiencia y que eso no le impide realizar las actividades que hacía antes. “Me sentí libre…Me sentí como si estuviera de campamento. Fue lo correcto. No me arrepiento. No es algo que yo hubiera elegido, pero me alegro de haberme arriesgado… No me avergüenzo”.

Dawn Robinson también comentó que si se le presentara la opción de tener un departamento la aprovecharía, pero por el momento prefiere tomar las cosas con calma y ser precavida con algunas personas: “Si me hubieran dicho mientras estaba en En Vogue: ‘Algún día vivirás en tu auto’, habría respondido: ‘¿Eh? No, siempre tendré un departamento. No puedo vivir en mi auto’. Decimos que no podemos hacer ciertas cosas antes de saber siquiera de lo que somos capaces. Cuando vuelva a triunfar, porque lo lograré, cuando vuelva a estar en la cima…llegar a ese punto sólo depende de mí. Así que, desde mi coche hasta esa vida, el viaje va a ser increíble”.

