María Celeste Arrarás confirmó su regreso a la televisión y esto es lo que sabemos

María Celeste Arrarás está lista para volver a la pantalla chica.

Tras un periodo alejada de la televisión, la reconocida periodista anunció que regresa a Univision, la cadena que fue su hogar en los inicios de su carrera. La comunicadora compartió la noticia a través de sus redes sociales, emocionando a sus seguidores y generando expectativas sobre su nuevo proyecto.

Por medio de un video publicado en Instagram, Arrarás reveló: “Quiero compartirles un anuncio que sé que va a ser del agrado de muchos de ustedes y quería hacerlo primero por este medio para que fuera directamente de mí hacia ustedes, como siempre he hecho las cosas”. Con estas palabras, la expresentadora de Al Rojo Vivo reafirmó su compromiso con su público y su pasión por el periodismo.

Si bien los detalles específicos sobre su nuevo papel en Univision aún no han sido revelados, la periodista adelantó que pronto brindará más información. “Bueno, les anuncio que voy a regresar a la televisión y voy a regresar por la que fue mi primera casa, Univision, y regreso más fuerte que nunca. Ya les voy a dar detalles más adelante, pero ahora no puedo porque esto recién acaba de concretarse; pero quería que fueran los primeros en enterarse. Les mando un beso y pronto tendrán más detalles”, agregó.

¿De qué consistirá el show?

Aunque aún no hay detalles del formato, la puertorriqueña había expresado su interés en hacer parte de un proyecto que le permitiera disponer más de su propio tiempo.

En entrevistas previas, Arrarás había manifestado su deseo de no volver a un formato diario, prefiriendo proyectos que le permitan equilibrar su vida profesional con la personal. “El problema ha estado en que yo siempre he dicho que no quiero regresar a trabajar en un programa de televisión que sea diario, que requiera mi presencia diaria. Tal vez algo de episodio, una temporada, o que sea una vez a la semana, algo así que me permita tener la libertad que tanto valoro hoy en día para estar con mi familia, para viajar, para tener calidad de vida, que son cosas que no tuve por muchos años debido a las exigencias de la profesión”, comentó en una ocasión a People en Español.

La historia de María Celeste y Univision

El regreso de María Celeste a Univision marca un ciclo importante en su trayectoria.

La periodista comenzó su carrera en esta televisora en los años 80, alcanzando gran reconocimiento como presentadora de Primer Impacto. Posteriormente, en 2002, dio un salto a Telemundo, donde lideró Al Rojo Vivo durante casi dos décadas. Su salida en 2020, en plena pandemia, dejó un vacío en la programación de la cadena y sorprendiendo a su audiencia.

Los seguidores de la periodista han expresado su entusiasmo por verla de nuevo en la televisión, resaltando su profesionalismo y credibilidad en el mundo del periodismo.

A la espera de más detalles sobre su nuevo rol en Univision, la expectativa crece sobre lo que traerá esta nueva etapa en la carrera de la periodista.

