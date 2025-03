Por qué no deberías borrar tus correos Spam: expertos dan una razón lógica

Cuando pensamos en correos no deseados, lo primero que viene a la mente es el famoso spam, esa bandeja que a diario se llena de mensajes publicitarios, promociones dudosas y alertas que jamás pedimos. Sin embargo, expertos en ciberseguridad explican que existe una razón lógica y tecnológica por los que no deberías borrarlos, al menos no de inmediato.

Lo que define a un correo como spam no es su contenido maligno, sino el hecho de que fue enviado sin que lo solicitemos. Esto significa que incluso si no son amenazas directas, siguen invadiendo nuestras bandejas de entrada y consumiendo espacio… pero, ¿vale la pena eliminarlos de inmediato?

El error que genera más correos Spam y qué hacer para que no lleguen más

La recomendación más lógica, según los especialistas, es dejar que estos correos permanezcan sin tocar en la carpeta de spam durante algunos días o incluso semanas. No abrirlos, no marcarlos como leídos, ni eliminarlos de inmediato.

Al mantenerte inactivo ante ellos, el sistema que rastrea la actividad podría asumir que tu cuenta está inactiva o que esos correos no han sido vistos.

Con el tiempo, esto podría derivar en una disminución del volumen de spam recibido.

Una vez que hayan pasado algunos días y sin que hayas interactuado con ellos, puedes proceder a vaciar tu carpeta de spam sin problemas. Así liberas espacio sin alimentar los sistemas automáticos que generan más correos no deseados.

Esta estrategia simple, pero efectiva, puede ayudarte a mantener tu correo más limpio y a la larga menos vulnerable a campañas invasivas. ¡Pruébalo y te darás cuenta!

