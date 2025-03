Manelyk González estalla contra Laura Bozzo tras nominación en La Casa de los Famosos

La sexta nominación en La Casa de los Famosos All-Stars no pasó desapercibida, y Manelyk González fue una de las más afectadas. La actriz mexicana no pudo contener su enojo al convertirse en la primera nominada de la noche, lo que desencadenó un fuerte enfrentamiento con Laura Bozzo, evidenciando que los ánimos en el reality están más caldeados que nunca.

Durante la gala de nominación, Manelyk González no tardó en reaccionar cuando Laura Bozzo insinuó que la actriz estaba involucrada en un complot dentro de la casa.

“Si ustedes se dejan y son sus sirvientes, no es mi problema. A mí no me va a venir a difamar en una gala diciendo que yo estoy haciendo complot”. Manelyk González

El enojo de Manelyk no se limitó a las palabras de Laura. La actriz también hizo referencia a un comentario de un televidente, quien describió a Laura como una “serpiente” dentro del reality.

“No quiero discutir contigo, pero tampoco voy a estar aguantando que una tras otra siempre nos estés tirando mala onda”, agregó Manelyk.

La respuesta de Laura Bozzo

Laura Bozzo, conocida por su estilo directo y polémico, no se quedó callada. “Yo no les he hecho nada. Durante todo este mes y dos semanas, nunca te he votado a ti”, respondió la presentadora.

Sin embargo, la estrella de reality mexicana no se dejó convencer. “No importa si no me lo has dicho a mí. Todo lo que haces o dices contra mi equipo, me lo estás haciendo a mí también”, replicó Manelyk.



La tensa discusión se dio en el contexto de una de las nominaciones más cruciales del reality. Junto a Manelyk, otros cinco participantes quedaron en placa: Luca Onestini, Lupillo Rivera, Erubey, Alfredo Adame y Rosa. Todos saben que están a merced del público, y estas podrían ser sus últimas horas en la competencia.

Los televidentes, residentes de Estados Unidos y Puerto Rico, pueden votar por medio de la página web de Telemundo. Solo se puede emitir un solo voto al día.

