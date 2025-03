Horóscopo: qué será de tu semana del 17 al 22 de marzo de 2025

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Animado como siempre, buscará liberarse de compromisos afectivos que no siente. Evite los enojos domésticos y cultive la sana pasión.

DINERO: Contundentes resultados. El secreto está en cumplir con su cometido pero sin crear enemistades innecesarias.

CLAVE DE LA SEMANA: No mire al pasado, borrón y cuenta nueva.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Bien de ánimo, incluso con crisis de por medio. Perfecta comunicación con los de casa. No dude a la hora de confiar en su pareja.

DINERO: Ganancias. Arrasará con todo aquello que lo limite. ¿Muchas palabras? Elija a quien actúa en vez de hablar.

CLAVE DE LA SEMANA: Invertir en capacitación es ir a lo seguro.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Un tira y afloje romántico y entretenido marca su estado de enamoramiento. Sus deseos serán similares a los de su pareja.

DINERO: No desdeñe las relaciones públicas; si el trabajo en su rubro escasea, más vale estar bien conceptuado.

CLAVE DE LA SEMANA: Con imaginación encuentra salidas viables al caos.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Ímpetu, con ganas de aprender, de viajar, de enamorarse… de vivir. Cederá a la tentación de coquetear y perderá de vista los riesgos.

DINERO: Soluciona de un modo distinto sus viejos problemas de efectivo. En una buena etapa para reuniones y viajes.

CLAVE DE LA SEMANA: No se repita. Es el momento de buscar un camino alternativo.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Situaciones complejas que fomentan la cooperación y el encuentro. Muy bien aunque quedarán incógnitas de vida sin resolver.

DINERO: Con un plus de energía física y escollos que superará de a poco. Delegue en gente incapaz de traicionar.

CLAVE DE LA SEMANA: Larga ausencia causa olvido. No se aleje tanto.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Un amor lo tendrá dulcemente en jaque. La difícil tarea de acompañar a quien quiere en sus momentos malos. Con dedicación.

DINERO: Diversos conflictos financieros. Decida con astucia cómo manejar el capital. Le conviene mostrase decidido.

CLAVE DE LA SEMANA: Dependerá de los demás y tiene que asumirlo sin enojos.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Arrebatos de amor y eventuales caprichos que compensará con una amistad incondicional. Que el acuerdo sea explícito, nada de silencio.

DINERO: A no resignarse a las circunstancias, pues tiene en sus manos todas las de ganar, siempre que se comprometa.

CLAVE DE LA SEMANA: Jamás darle todo a quien no sabe retribuir.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Falta calma aunque sobra diversión. Los solitarios del signo harán una vida social más que activa. Una atracción fatal lo obsesiona.

DINERO: Fin a la inestabilidad financiera y sociedades bajo control. Si pudo ponerse al día con sus deudas, manténgase así.

CLAVE DE LA SEMANA: Una relación no precisa ser perfecta pero debe hacerlo feliz.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Cuanto más presione a su pareja, más resistencia encontrará. Los antiguos amores persistirán. La familia lo acompaña.

DINERO: Problemas de compatibilidad con socios. Una lucha difícil con aquellos competidores que lo perciban debilitado.

CLAVE DE LA SEMANA: Dirá verdades dolorosas que no todos escucharán.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Si está dispuesto a revelar sus sentimientos, hágalo pronto. Tal vez descubra que los que quiere son capaces de darlo todo.

DINERO: Con la intención de llevar a cabo un proyecto ambicioso. Demostrará sus condiciones de guía y de líder.

CLAVE DE LA SEMANA: Únase a un equipo de éxito, es tiempo de aprender.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Comparta con su pareja alguna travesura y aleje así toda sombra de rutina. Nada mejor que juntarse con buenos amigos alegres y atrevidos.

DINERO: A renovarse con pasión y ganas. Cierra tratos que consideraba imposibles. Tendrá el placer de ayudar a los demás.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga frente común con su gente; lo necesitan.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Emociones que no le dan tregua. Sabrá adaptarse a los tiempos que corren y dejarse fluir. Mejor no pronuncie la palabra compromiso.

DINERO: Es cuestión de mantener un ritmo de trabajo parejo. Asumirá tareas exigentes que realizará en tiempo récord.

CLAVE DE LA SEMANA: No reme contra la corriente, déjese llevar por el destino.

Por Kirón

