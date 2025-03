La Opinión Hoy: Sheinbaum confirma hackeo de su teléfono celular y cuenta de correo electrónico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó de manera oficial el hackeó a su teléfono celular y a una cuenta de correo electrónico, esto luego de un reportaje publicado por el The New York Times.

“Sobre el hackeo, si hackearon mi teléfono, no sé también quién se lo contó verdad, hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la agencia de transformación digital, la agencia de transformación digital de pronto adecuadamente se dio cuenta del hackeo, la agencia de transformación digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo reviso”, dijo Claudia Sheinbaum.

De acuerdo al publicado el hackeo del número telefónico de la mandataria mexicana, se realizó tras la entrega de 29 narcotraficantes a los Estados Unido, esto el pasado 27 de febrero.

Sin embargo, Sheinbaum minimizó y aclaró que se trató de un celular que ya no utiliza actualmente, como su número principal.

“Ahora qué teléfono era, se acuerden de que en la campaña salió un teléfono mío, este que sí era mi teléfono que todavía lo guardo por ahí o sea era un teléfono que conocía todo el mundo, lo guardo porque les voy a decir por qué lo guardo, es como un cariño ese número de teléfono porque ese número de teléfono me lo regaló Layda Sansores en el movimiento de Las Adelitas en el 2008”, aclaró Claudia Sheinbaum.

La jefa del ejecutivo mexicano no dejó de cuestionar sobre el artículo del The New York Times donde además de revelar el hackeo a su teléfono, también se informó sobre las llamadas que hizo con Donald Trump, para negociar la aplicación de aranceles a Mexico.

La presidenta dijo que “no sé de dónde sacan la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio, ahí hay algunos temas que son ciertas que en general te los he contado aquí en la mañanera que no tiene nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde lo sacó, que no son reales”.

