Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, es acusado de robar una chamarra de $5,000 dólares

El nombre del actor Michel Duval se encuentra envuelto en polémica luego de ser señalado de robo por el productor de espectáculos y moda Pedro Montiel, pues este asegura que no se le devolvió una chamarra de la marca Fendi, valuada en miles de dólares.

Las acusaciones de Montiel ganaron relevancia luego de aparecer en el programa Chisme TV, en donde reveló que el incidente habría ocurrido tras visitar un antro en compañía del hijo de Consuelo Duval y su entonces pareja, la actriz Carolina Miranda.

El productor indicó que debido a su consumo de alcohol, decidió retirarse del lugar antes que Michel y Carolina, olvidando la prenda con un costo de $90,000 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente $5,000 dólares.

“Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero ya después no coincidíamos. Termina Michel con Caro. Le digo: ‘Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?’, y me dice, ‘Se la quedó Michel’“, declaró ante los micrófonos del show.

Sin embargo, la situación no acabó allí, ya que Pedro Montiel habría confrontado al histrión durante un evento en el que coincidieron, obteniendo presuntas excusas sobre el paradero de la prenda. Para sorpresa del joven, Duval sería visto portando dicha chamarra en otro de sus compromisos laborales, lo que desató su descontento.

“Esa es mi chamarra. Él la tiene. En un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación pedírsela en ese momento“, declaró molesto.

Por su parte, Michel Duval no dudó en salir a desmentir los señalamientos y asegurar que el objeto no quedó en sus manos: “Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro, me la prestó, nos la llevamos a su casa y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé donde quedó, creo que se quedó en casa de mi ex“, sentenció.

Seguir leyendo:

• Hijo de Consuelo Duval prefiere experimentar la comedia con su propio estilo

• Consuelo Duval revela el sufrimiento que pasó al tener que separarse de su hijo Michel

• Consuelo Duval es operada de emergencia