Ryan García admite que bebió el día de la pelea con Haney

Ryan García admitió que bebió antes de subir al ring contra Devin Haney casi un año después de la polémica pelea entre ambos celebrada en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

En una entrevista con el canal de Youtube RING CHAMPS, García explicó que sus problemas de salud mental y personales lo hicieron refugiarse en las drogas y el alcohol, pero ahora está enfocado en limpiar su imagen.

“Me sorprende estar aquí ahora mismo. Bebía todos los días, todos los días, incluso el día de la pelea (con Haney). El día de la pelea, me concentré por completo en lidiar con lo que me pasaba por dentro. Y como dije, he estado luchando mentalmente durante años, y simplemente no paraba. Así que, como dije, así es como lo afronto”, dijo.

Ryan García actuó como loco en la preparación para su pelea con Devin Haney. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“El punto de inflexión fue darme cuenta de que, ‘¡rayos, hermano, me estoy arruinando la vida!’. Sabes, y que me arrestaran fue una gran parte. Casi perder a mi hijo fue una gran parte”, añadió.

En el duelo con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano (que llegó tres libras por encima) derribó tres veces a The Dream y lo terminó venciendo con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Por esta razón, los Haney demandaron a García por cargos de agresión y fraude porque creen que King Ry afectó su reputación y valor en el mercado. El californiano tras enterarse de que su mamá le diagnosticaron cáncer fue acusado de un delito menor de vandalismo tras ser arrestado el 8 de junio por dañar las instalaciones de un hotel en Beverly Hills.

Ahora, King Ry tiene una nueva oportunidad de volver por todo lo alto cuando enfrente a Rolando ‘Rolly’ Romero y donde estará en juego el cinturón regular de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De ganar, García podría tener la revancha con Devin Haney en octubre.

Ryan García, de 25 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Devin Haney sobre revancha con García: “Es la pelea más grande”

· Devin Haney demanda a Ryan García por agresión y fraude

· Ryan García descarta revancha con Haney: “Que viva con la pesadilla”