Erubey aclara si tiene un interés romántico por Lupillo Rivera

A solo unos de convertirse en la sexta eliminada de “La Casa de los Famosos All-Stars“, Erubey de Anda se ha convertido en el tema de conversación en redes sociales gracias a sus declaraciones con respecto a la cercanía que protagonizó junto a Lupillo Rivera. ¿Está interesada en una relación junto al cantante? Aquí te contamos lo que dijo.

A través de plataformas como Instagram y X ha ganado relevancia la entrevista que la joven concedió a Jimena Gállego apenas unos momentos después de ser eliminada. Especialmente lo dicho con respecto al ‘Toro del Corrido’, con quien la influencer estableció un fuerte lazo de amistad durante el reality.

Y es que al ser cuestionada sobre si el “apego” y lealtad que le mostró al cantante estaba relacionado con un posible interés romántico, Erubey de Anda negó rotundamente esta idea y aseguró que entre ellos solo existe una buena amistad.

“Cero, cero que ver. No, para nada, Lupillo es como mi familia, nada que ver”, dijo contundente ante las cámaras de Telemundo.

Mientras tanto, la ex concursante atesora los momentos vividos junto al mexicano, ya que su amistad la ayudó a sobrellevar el encierro de 42 días que vivió.

“Allá se sienten las emociones mucho más fuertes. Y él y yo literal cocinábamos, nos gustaba la misma comida, nos reíamos, entonces obviamente se hizo una amistad muy bonita que quiero continuar fuera de La casa“, confesó recientemente a People en Español.

Sin embargo, esta no fue la única declaración que la famosa lanzó durante la velada, pues si bien su camino dentro de la casa concluyó, se mantendrá firme con su equipo desde su nueva trinchera.

“Yo he hecho todo con el corazón, no voy a ser alguien falso, alguien que no soy, entonces por eso me quedo tranquila”, indicó Erubey con respecto a su actuar dentro de “La Casa de los Famosos All Stars”.

