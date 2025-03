Lupillo Rivera revela que su romance con Belinda duró ocho meses

Durante mucho tiempo Lupillo Rivera dejó de hablar acerca de la relación que tuvo con Belinda, pero ahora fue interrogado sobre eso por Laura Bozzo, durante una plática en el reality show “La Casa de Los Famosos All-Stars”. El cantante sorprendió al revelar que el romance duró ocho meses, lo cual provocó una serie de mensajes en redes sociales; los cibernautas señalan que se contradice, ya que en una entrevista pasada dijo que la supuesta relación fue de cinco meses.

Lupillo Rivera reacciona a lo que dijo Alfredo Adame acerca de que lo golpearía

Bozzo, Erubey de Anda, Luca Onestini y Rivera hablaban sobre relaciones fallidas, y éste comentó: “Bueno, yo gracias a Dios tuve otra manera de controlar eso”. Laura le dijo: “No, no sólo eso, debes haber sido bueno en la cama”, por lo que Lupillo comenzó a reírse. “¿Y fue mucho tiempo?”, le preguntó ella, a lo que él respondió: “Como 8 meses”.

Lupillo Rivera envía mensaje a Belinda tras su caída en París

Laura comenzó a interrogar a Lupillo sobre ciertos detalles de esa relación, como el tatuaje que él se hizo en un brazo con el rostro de Belinda, y que poco después se borró “tapizando” con tinta negra esa parte de su cuerpo. “¿Te tatuaste? ¿Y cómo fue que se enamoraron?” Rivera (quien afirmó que no le dio a la cantante un anillo de compromiso) dijo que no podía hablar sobre eso, pero que después de ese romance conoció a otras mujeres.

“Pero no te comprometiste con ella, ni le diste anillo”, dijo Bozzo. “Porque hubieron otros pen***** que…Ya, devuelve el anillo, Belinda“. Lupillo no paraba de reír, y comentó: “Yo siempre ha tratado de mantener…eso es otra plática, yo no me quiero meter”.

Finalmente, Laura Bozzo admitió que Belinda es una mujer muy hermosa, y se enteró de que Lupillo quiso puso fin al tatuaje que llevaba en el brazo. “Y te borraste el nombre”, dijo, a lo que Erubey comentó divertida: “¿No ves los rayones?”

Lupillo Rivera hizo una declaración distinta sobre su relación con Belinda en 2020

Hace cinco años, en una entrevista para el programa “Chisme No Like”, Lupillo Rivera dijo: “Yo conocí a Belinda en (el programa) “La Voz México” en marzo (de 2019). El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial, y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses, y fue una mujer que amé locamente”. Belinda no habla sobre sus relaciones amorosas anteriores, por lo que hasta el momento no ha confirmado ni desmentido esa información.

Sigue leyendo: