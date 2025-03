Ari Borovoy está listo para revelar la razón detrás de la separación de OV7

El cantante Ari Borovoy está cansado de las acusaciones de ser el presunto causante de la separación definitiva de OV7 en el año 2023, razón por la que decidió revelar el motivo detrás de su silencio.

En una entrevista concedida a Shanik Berman, el empresario musical destapó que si no ha compartido los verdaderos motivos de la separación de la agrupación luego de 30 años de trayectoria fue por el contrato de confidencialidad que firmaron.

“¿Por qué no abrí la boca durante estos 5 años?, por principios, porque yo lo que firmo, lo honro, yo soy una persona no nada más de palabra, lo que firmo lo honro, y lo que digo lo hago, y lo que hago lo sostengo, y tengo congruencia entre lo que pienso, lo que firmo, aunque a veces no me convenga, o no me beneficie (…) No quise yo faltar a un contrato donde había una cláusula de confidencialidad y de prestigio”, declaró contundente ante las cámaras.

Durante su relato, Ari Borovoy reflexionó sobre la ola de ataques de los que ha sido el blanco desde hace varios años: “Fueron 5 años que tú te podrás imaginar, que yo ponía cualquier cosa en las redes sociales y me decían: ‘tú destruiste al grupo, tú mentiste, tú los bajaste sin que hubiera una explicación’, claro, todavía no la saben, ‘tú les robaste’, todas las cosas que se te puedan ocurrir me ha tocado escucharlas”, añadió.

Bajo esta misma tesitura, el músico afirmó que a diferencia de lo que se dice, él no fue el causante de dicha separación, pero la narrativa que se manejó lo hizo ver como el villano dentro la historia de OV7.

“Me pintaron como un villano de una historia contada nada más por ellos, una persona que te hace firmar un contrato, porque dijeron que yo los obligué, como si les pusiera una pistola en la cabeza, te hacen firmar un contrato para que no hables y a perpetuidad, o sea, para lo que te quede de vida”, sentenció.

Para finalizar, Borovoy adelantó que ya es momento de que el público conozca la verdad, por lo que no descarta revelar lo ocurrido en un futuro.

“Creo que es momento de que la gente, yo veo a los fans con muchas ganas de saber la verdad, y sabes ¿qué?, me parece justo también”, expresó el artista.

