La Opinión Hoy: Orden ejecutiva firmada, inicia reducción al máximo del Departamento de Educación

El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para sustentar la reducción al máximo del departamento de Educación, esto en un inminente camino al cierre de esta institución.

Sin embargo, el mandatario pareció dejar abierta la puerta una decisión del Congreso, el paso necesario para dar por cerrado tal departamento.

“Espero que voten a favor” dijo en referencia a los demócratas, en el Senado se requieren 60 votos y los republicanos tienen solamente 53 votos asegurados, por supuesto muchos líderes demócratas en el congreso incluido el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer de Nueva York criticaron la decisión del presidente Trump.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que se mantendrán programas de ayuda a niños con discapacidad, así como el sistema de becas, algo que confirmó Trump, aunque indicó que no sería bajo la misma estructura.

Leavitt argumentó también que desde su fundación en la década de los años 70 en el Departamento de Educación se han gastado más de 3 billones de dólares en lo que calificó como burocracia federal, se calcula que se perderían alrededor de 4,300 empleos directos.

Pantallas

Tenemos las mejores recomendaciones en estrenos para cines y plataformas digitales con Rafael Cores, quien como cada viernes nos acompaña en Pantallas.

“Armemos el plan del fin de semana, vamos allá porque tenemos mucho cine y muy variados voy a empezar con la que quizá me parece muy buena, una combinación de un estreno grande con un tema atractivo que es The Alto Knights, por qué digo, porque aquí tenemos a Robert De Niro en una película de la mafia, además interpreta Robert de aquí a dos personajes históricos, dos mafiosos reales de mediados del siglo XX en Nueva York, son dos peces gordos de la mafia“, dijo Cores, “Fran Costello y Vito Genovese, que al principio eran amigos de jóvenes, socios y aliados, pero poco a poco empieza a ver rencillas y celos entre ellos y al final la cosa, pues, no terminó nada bien”.

Agregó que “algunos consideran la historia que cambió el panorama de lo que era la mafia de los Estados Unidos en el siglo pasado y muchos dicen además que incluso redefinió lo que es Estados Unidos hoy en día. Este es un proyecto de película que llevaba ya desde hace décadas pendiente se consiguió rodar en 2022, pero hasta ahora hasta 2025 no se había lanzado, la tenía Warner Brothers ahí un poco en la nevera, así que bueno The Alto Knights que si tienes curiosidad por dónde viene ese nombre era un Club Social de Manhattan controlado por la familia Genovese”.

