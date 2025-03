1 de cada 5 contribuyentes no reclaman el reembolso de impuestos de $7,830: qué hacer

Estamos en la recta final de la temporada de impuestos de este 2025. Desde el 27 de enero hasta el 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está aceptando y procesando las declaraciones fiscales para el año 2024. Si ya enviaste tu declaración o estás a punto de hacerlo, es esencial que revises dos veces si calificas a alguno de los créditos fiscales vigentes, ya que la agencia asegura que 1 de cada 5 contribuyentes no reclaman un reembolso de impuestos de hasta $7,830 dólares. En pocas palabras, dejan dinero en el camino.

De acuerdo con el IRS, alrededor del 20% de los contribuyentes elegibles al Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC), es decir, 1 de cada 5 contribuyentes olvidan reclamar este crédito, lo que representa una oportunidad perdida de obtener un alivio financiero importante.

“Aunque millones de personas obtienen el EITC, el IRS estima que aproximadamente el 20% de los contribuyentes elegibles no lo solicitan”, señala la agencia en uno de sus comunicados.

Este crédito es uno de los beneficios fiscales más importantes que dejan en la mesa muchos contribuyentes, ya que ofrece hasta $7,830 dólares completamente reembolsables. Eso significa que, si calificas, puedes recibir este dinero. Y, en el peor de los casos, puedes reducir hasta por esa cantidad tus impuestos adeudados.

¿Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)?

Este crédito está diseñado para ayudar a los trabajadores con ingresos bajos a moderados, reduciendo su obligación tributaria y, en muchos casos, aumentando el reembolso. El EITC es uno de los créditos más generosos y, a diferencia de otros, es reembolsable, lo que significa que incluso si no debes impuestos, podrías recibir una devolución.

Para calificar, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el IRS:

Tener ingresos laborales por debajo del límite establecido (varía según la cantidad de hijos).

(varía según la cantidad de hijos). Los ingresos por inversiones deben estar por debajo del umbral del IRS.

Tener un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de la declaración.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente durante todo el año fiscal.

No haber presentado el formulario 2555 (ingresos por trabajo en el extranjero).

Si necesitas ayuda, el IRS ofrece un asistente en línea que te puede guiar para determinar tu elegibilidad.

¿Cuánto podrías recibir?

El monto del reembolso que podrías recibir depende de tu tamaño de hogar y el número de hijos calificados que tengas.

Si no tienes hijos, puedes recibir hasta $632 dólares .

. Si tienes un hijo, el monto puede llegar hasta $4,213 dólares .

. Si tienes dos hijos, la cifra podría ascender a $6,960 dólares .

. Si tienes tres o más hijos, el reembolso podría ser hasta $7,830 dólares.

Dado que el EITC es reembolsable, aquellos que califican pueden recibir un reembolso incluso si no deben impuestos o si deben una cantidad mínima.

Aun cuando no tengas hijos y recibas la cantidad mínima de dinero máximo posible, recibirlo depende de ti. ¿Quién te da $632 y mucho menos quién te regala $7,830 dólares? ¿Los quieres? Debes actuar. Revisa muy bien tu declaración de impuestos y confirma que calificas. Si no lo sabes, acércate con un especialista; pero no dejes tanto dinero en la mesa.

También te puede interesar: