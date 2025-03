Anitta informa que no se presentará en el festival de Coachella

La cantante brasileña Anitta dio a conocer que no se presentará en el festival musical de Coachella, debido a “inesperadas razones personales”. Sus conciertos en dicho evento estaban programados para el 12 y 19 de abril.

La artista de 31 años (cuyo verdadero nombre es Larissa de Macedo Machado) recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para dar la noticia a sus fans: “Tenía muchas ganas de estar en Coachella este año, pero debido a inesperadas razones personales, no podré actuar. Estoy realmente agradecida al festival por la invitación, su comprensión y su continuo apoyo”.

Poco después Anitta escribió otro mensaje: “Espero tener la oportunidad de unirme a todos ustedes en el futuro y compartir ese momento especial juntos”. La decisión que tomó desconcertó a sus fans, quienes expresaron todo tipo de opiniones; una chica compartió en Instagram el post: “Mujer, ¿estás en el estudio grabando mantra y de la nada cancelas el show de Coachella? ¿¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO??” 😮

Un día después de esa súbita cancelación, Anitta publicó en esa red social una serie de fotos que la muestran celebrando la llegada de la primavera: “Para nosotros, el Año Nuevo comienza hoy. Primer día de Aries…La vida está hecha de ciclos, no se puede querer verano todo el año. La naturaleza nos enseña que las fases de cada estación son importantes para dar frutos. Respetando esta ley de la naturaleza, nos conectamos con el movimiento real de la vida. Gratitud a todos los amigos que aportaron su energía para intercambiar con nosotros”.

El 6 de marzo se estrenó en la plataforma Netflix “Larissa: The Other Side Of Anitta”, un documental que muestra los orígenes de la cantante. Para ella, este proyecto es uno de los más ambiciosos e importantes de su carrera: “Cuando tuve la idea de esta película que tardó tantos años en concebirse, todavía no tenía idea de cuánto cambiaría mi vida. Me estaba redescubriendo a mí misma durante este proceso, y de repente mi principal deseo era que no fuera un documental egocéntrico más sobre mí; quería que quien lo viera pudiera identificarse íntimamente con alguien que tiene una vida tan diferente y tan alejada de su realidad”.

