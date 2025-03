De $396 a $107: así es la cómoda que Walmart “remata” en sus tiendas

La cadena minorista más grande de Estados Unidos continuará con sus descuentos para la temporada de primavera y entre ellos se encuentra la cómoda moderna de seis cajones de la marca Walker Edison que anteriormente costaba $397 dólares y ahora tiene un precio de $107 dólares.

Con un ahorro del 73% de descuento muchos consumidores ya están comprando este artículo que según los detalles en la pagina web de Walmart, tiene 81 cm de alto, 119 cm de largo y 45 cm de ancho.

La cómoda esta elaborada con madera MDF resistente a la deformación y duradera, además cuenta con un recubrimiento de acero, tiene el espacio suficiente para guardar abrigos, vestidos o incluso artículos de oficina.

Según los clientes de Walmart lo más atractivo de este artículo es su diseño, “esta cómoda se ve preciosa una vez construida. El espacio en los cajones es normal; no son ni muy grandes ni muy pequeños. Perfecta para una familia pequeña o simplemente para la habitación de los niños o de invitados”, escribió una compradora en la pagina web del minorista.

Mientras que otro señaló que “construirla me llevó un poco de tiempo y no se sentía muy resistente, pero una vez construida, se siente bien. Me gusta el resultado final. Es un mueble fantástico, sobre todo por el precio. Tiene buen aspecto y es resistente. Nos ofrece mucho espacio de almacenamiento”.

