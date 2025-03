Wendy Guevara “le niega” una foto a Ninel Conde, en venganza por el desplante que ésta le hizo antes

Wendy Guevara y Ninel Conde compartieron en sus redes sociales un divertido video, donde se puede ver a la influencer despreciando a la cantante, luego de que ésta se le acercara para pedirle que se tomaran una foto.

Las dos famosas grabaron el clip como una broma entre ellas, luego de coincidir en el evento “Rompe El Miedo y Triunfa”. Ninel aparece usando un traje sastre blanco, mientras que Wendy, en respuesta a la petición de El Bombón Asesino, dice: “Oye, ¿quién es ésta? ¡Sáquenla!” Finalmente, y como respuesta al desdén recibido, se puede ver a Conde diciendo: “¡Qué p****!¡Qué mala onda! Es que así se vuelven”.

El video fue una divertida parodia a lo que vivió hace algún tiempo la ganadora del reality show “La Casa De Los Famosos México”. Wendy complementó el clip que publicó en Instagram con el mensaje: “Tres Doritos después 🤣🤣🤣 Te quiero Ninel Conde“. Mientras que ésta comentó: “Bien empodera puesss bebeee!”

En un video de TikTok (cuyo contenido no es de broma), Wendy Guevara se quejó de Ninel Conde, y contó sus desventuras al tratar de pedirle que posara con ella para una foto: “Encontramos a Ninel Conde, entonces yo digo: ‘No m****, Ninel Conde!’, y entonces le digo: ‘Una foto, mi amor’. Y ella, ma********* a más no poder. De veras Niurka, si la ves, rómpele el hocico, de verdad. Hermanas, muy mal, muy grosera, tenía una cara de pocos amigos, de m*****. De verdad que yo, gracias a Dios, yo no como de ella ni nada. Entonces yo puedo hablar, hay libertad de expresión, y si se enojan, ni modo”.

Wendy prosiguió con su relato: “De verdad Ninel fue muy sangrona, me volteó a ver (hace una barrida de arriba abajo con los ojos) y me hizo así. Entonces ella estaba con un celular con videollamada y empezó a decir: ‘Préndele la tele al niño’, y luego le dije: ‘Una foto, por favor’, y no me hizo caso”.

La influencer se lleva ahora bien con la actriz, pero en aquel tiempo no paraba de hablar mal de ella: “Y yo bien p****** voy y le vuelvo a decir: ‘Oye, una foto, te digo que si una foto’. Y dijo: ‘¡Ay sí!’ Ay hermana, van a tomar la foto y una sonrisa de miles de amigos. Entonces dije: ‘¡Qué feo! ¡Qué mala onda!’ Y es de mis experiencias malas con gente del medio, con Ninel Conde. De verdad, muy m*****, muy sangrona ese día”.

