Cientos de palestinos protestan contra Hamás en Gaza

Cientos de palestinos se manifestaron este martes en el norte de la Franja de Gaza contra el grupo islamista Hamás para pedir que abandone el poder en el enclave palestino y que se ponga fin a la guerra. “El pueblo quiere que Hamás se marche” y “Paren la guerra” fueron algunas de las consignas que coreaban los manifestantes que marcharon por las calles de Beit Lahia.

Mohammed, un residente en la ciudad que participó en la protesta, indicó a la agencia española EFE que la inusual marcha fue espontánea y que los participantes expresaron su frustración por la guerra con Israel. “(Los manifestantes) exigieron el fin del gobierno de Hamás y expresaron que quieren vivir en paz”, dijo el palestino, que agregó que los residentes en la ciudad criticaron la falta de refugios ante los ataques israelíes.

Testigos indicaron que la mayoría de los manifestantes eran hombres. En la red social Telegram había circulado el martes al menos un llamado a manifestarse. “No sé quién organizó la manifestación”, dijo otro hombre. “Participé para enviar un mensaje del pueblo: ‘Basta de guerra'”, agregó al afirmar que vio “a miembros de las fuerzas de seguridad de Hamás vestidos de civil disolviendo la manifestación”.

Cansados del conflicto

Majdi, otro manifestante que no quiso dar su apellido, afirmó que “la gente está cansada” y preguntó: “Si la solución es que Hamás deje el poder en Gaza, ¿por qué no lo deja para proteger al pueblo?”. Muchos residentes temen las represalias de Hamás, pero salieron a la calle de todas formas ante el cansancio por el conflicto. La organización islámica no realizó detenciones por la protesta.

El ejército israelí reanudó sus bombardeos sobre Gaza el 18 de marzo, tras una tregua de casi dos meses en la guerra que empezó por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. La ofensiva israelí arrasó el territorio palestino y ha dejado, hasta la fecha, al menos 50.021 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

A ellos hay que sumar a las miles de personas que, se estima, están atrapadas bajo los escombros de las localidades totalmente destruidas.

Sigue leyendo:

· Israel prepara plan de salida “voluntaria” de la población que se encuentra en Gaza

· ¿Cuán realistas son los planes de Trump de “tomar el control de Gaza”?

· Trump insiste que los palestinos no tienen más alternativa que irse de Gaza