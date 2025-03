Hallan restos humanos frente a una plaza en Sinaloa junto a narcomensaje de La Mayiza

Un nuevo hallazgo ha estremecido a los pobladores de Sinaloa, México. Restos humanos fueron encontrados frente a la plaza Forum de Culiacán, acompañados de un narcomensaje firmado por La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa que se encuentra en guerra desde hace más de seis meses.

Los restos, que incluían una cabeza humana, fueron localizados en el estacionamiento de la plaza comercial, una de las zonas de mayor actividad comercial y habitacional de la capital sinaloense.

Junto a ellos había una cartulina blanca fijada al piso con una piedra que tenía un mensaje dirigido a una célula rival. En él, se acusaba a la víctima y a otros sujetos de ser “mataniños”.

Además de la cabeza, estaban las extremidades de la víctima, que podría tratarse de “El Koki” Cázares, un presunto operador de Los Chapitos, de acuerdo con medios locales como Luz Noticias, pero esto aún no ha sido confirmado por la Fiscalía de Sinaloa.

¿Quién es “El Koki”?

Su verdadero nombre podría ser Jorge Cázares Elenes. “El Koki” era originario del municipio de Badiraguato, y formaba parte de una familia con amplia trayectoria dentro del crimen organizado en Sinaloa.

Se presume que era hijo de Jorge Cázares, alias “El Güero”, y hermano de Abel Cázares Elenes, quien fue asesinado en agosto de 2023 en Culiacán. Estaba acusado por delitos relacionados con armas de fuego y drogas.

Además, una de sus hermanas, Berenice Cázares, sería pareja sentimental de Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”.

La familia Cázares Elenes forma parte de una red familiar ligada al brazo financiero del Cártel de Sinaloa, encabezado por los Cázares Salazar.

Un narcocorrido titulado “El Compa Koki”, interpretado por Los Nuevos Rebeldes, dice: “Llevo el nombre de mi padre / Koki me dice la gente”.

Videos violentos en redes sociales

Algunos minutos después del hallazgo comenzaron a circular fotografías del lugar donde ocurrió el crimen, así como un video extremadamente violento, donde se observa cómo es decapitado con un hacha un hombre sobre el piso por otro hombre.

Otro video causó indignación en redes al mostrar el momento en el que un ciudadano a bordo de su vehículo hizo un reporte sobre el hallazgo de la cabeza humana tirada a varios agentes, que no hicieron nada.

“Otro más, o sea, me quedo asombrado cómo es que no hacen nada, pero bueno, a veces cómo me gustaría que agarraran a un diputado… estoy indignado”, expresó el ciudadano.

