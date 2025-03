La Opinión Hoy: Gobiernos de Trump y Sheinbaum continúan conversaciones sobre “Permanecer en México”

Los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene negociaciones sobre la implementación del programa migratorio “Permanecer en México”.

“Desafortunadamente, no puedo comentar sobre las negociaciones o discusiones en curso, solo sé que son, obviamente, muy delicadas”, expresó Joe Salazar, subsecretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Salazar también destacó la colaboración que existe actualmente entre Estados Unidos y México “valoramos la cooperación que tenemos con el gobierno de México”, dijo, “Ambos países comparten el compromiso de poner fin a la crisis de inmigración legal, que nos ha afectado negativamente durante años”.

En la orden ejecutiva “Asegurando nuestras fronteras”, el presidente Trump ordenó el reinicio de los llamados Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), el nombre oficial del programa Permanecer en México, a través del cual se aceptan casos de asilo en la frontera, pero los inmigrantes deberían esperar en México la fecha de en corte de su caso, lo cual puede tardar meses hoy o incluso años.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no pueden implementar unilateralmente el programa, ya que requieren la autorización del gobierno mexicano, para permitir la permanencia de los inmigrantes en el territorio.

No hay una fecha de cuando se implementarán los protocolos de protección a migrantes en todos los sectores a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos, pero los gobiernos de Trump y Sheinbaum mantiene conversaciones en medio de la presión del primero sobre aranceles a México y contra los cárteles.

México ha respondido con acciones adicionales contra el crimen organizado, incluida la expulsión de 29 narcotraficantes, así como el envío a la frontera de 10,000 elementos de la Guardia Nacional.

El 2 de abril, la Administración Trump implementará aranceles “recíprocos” a nivel general, pero México podría evitar la mayoría de sus productos bajo el T-MEC o USMCA, aunque eso deberá ser confirmado por el gobierno estadounidense.

Dale Play

Contamos con Lizeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, que nos compartió las mejores recomendaciones musicales, en Dale Play.

“Acá empezamos con música este día y quiero comenzar con un tema que ha dado mucho de qué hablar, no tanto por el tema en sí sino por todo lo que trae consigo y me refiero al tema de Cazzu, que se llama Con Otra”, dijo Lizeth Pérez, “desde que lo lanzó ha causado mucho revuelo las redes sociales, desatando una hora de reacción especulaciones y comentarios sobre sus letras, porque hay quienes dicen aseguran que se la dedicó a su ex pareja Christian Nodal y por supuesto a su actual esposa Ángela Aguilar”.

El tema ya está disponible en las plataformas y también el video en YouTube, que a los pocos días de su lanzamiento ya tiene más de 20 millones de visualizaciones, “así que la polémica por supuesto beneficia muchísimo a la cantante argentina”, agregó Pérez.

Seguir leyendo: