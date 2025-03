Representante Gabe Vázquez reconoce que ICE acosa a personas que “parecen inmigrantes”

El representante Gabe Vázquez (Nuevo México-02) reconoció que las operaciones de agentes de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han cuestionado a personas que “parecen inmigrantes”.

Esos casos también han sido reportados en varios estados, incluidos Nueva Jersey e Illinois, donde un ciudadano estadounidense estuvo arrestado por 10 horas.

En Nuevo México viven más de un millón de hispanos o latinos, según las cifras del Latino Hub de UCLA.

Tan solo en el distrito que representa Vázquez, el 56% de los votantes son de origen hispano.

“Cuando [agentes de ICE] paran a gente que parecen inmigrantes, que parecen que no tienen papeles o lo que sea, afecta a la mayoría de la gente en mi distrito”, reconoció en entrevista durante la Conferencia Demócrata Issues 2025. “¿Quién va a decir que yo soy ciudadano o no, si yo no traigo mis papeles o mi pasaporte? […] Esa esa política de la administración [Trump], no va a funcionar en una comunidad fronteriza como la mía y tenemos que asegurar que ellos estén siguiendo la ley”.

El demócrata forma parte del grupo de legisladores que pidieron a ICE respuesta sobre la desaparición de 48 inmigrantes detenidos en su estado.

Vázquez triunfó en noviembre pasado para un segundo periodo en el Congreso, al vencer con 52.1% de los votos a la republicana Yvette Herrel, quien logró 47.9%.

¿Cuál es su evaluación de la elección? Una elección complicada en el sentido de que hubo mucha movilidad, tuvo que estar en calle, lo cual es importante para llegarse a la gente, pero ¿cuál es su evaluación después de elección? ¿Cuál fue como el principal reto?

“Pues trabajé muy duro por mi distrito. En el primer este término que tengo aquí en el Congreso estaba por todo el distrito, que es un distrito más grande que Pensilvania. Entonces, si puede imaginarse esa área para cubrir tanta gente, especialmente en nuestras comunidades rurales, en nuestras comunidades fronterizas, en ciudades como Alburquerque y Las Cruces.

“Para nosotros en un distrito que es mayoría latina y tiene muchos ciudadanos, hispanohablantes, era importante. Era muy importante que tengan representación, que refleje los valores, la historia. […] Y claro, los resultados [en mi distrito fueron a favor del] presidente Trump, pero también votaron por mí, un demócrata.

“Entonces la política que existe aquí en Washington, cuando yo voy a mi distrito, a mí no me importa. Yo lo que quiero en lo en lo que me enfoco es cuáles resultados le puedo llevar a mis constituyentes, a los votantes del segundo distrito, a las familias, a los veteranos, a los niños, a los jóvenes a que quieren vivir en nuevo México, que quieren quedarse y quieren tener una oportunidad en este país y quieren tener una economía que funcione para ellos. Es el mensaje que dimos, pero también trajimos resultados en inversiones.”

¿Considera que este tipo de resultados electorales sería una nueva normalidad en cuanto a las votaciones generales? Es decir, que haya esa división, que mientras gane el distrito un partido, el otro gane la Presidencia.

“Pues creo que en distritos como el mío siempre va a ser la realidad. Tenemos a muchas comunidades conservativas que van a votar republicano o van a votar por presidente republicano. Pero lo que importa, más que nada, es que la gente te pueda ver en el ojo, que te pueda dar la mano, que te pueda pedir por ayuda y que tú vas a hacer tu trabajo en Washington. No jugar en la política y traer resultados a nuestras comunidades.

“Entonces para mí, en mi distrito […] puede ganar un republicano, puede ganar un demócrata, pero los resultados son lo que lo que importa más para la gente de nuestro distrito.”

Ahora bien, ¿cuáles fueron las temáticas que abordó cuando estaba en campaña? Y si nos ayuda a entender cómo las piensa trabajar en este nuevo periodo del Congreso.

“Pues ahorita hay mucho enfoque en lo que es la seguridad nacional, en lo que es la seguridad de nuestra frontera. Yo crecí en ambos lados de los Estados Unidos, en El Paso y también en Ciudad Juárez y también en Las Cruces, Nuevo México. Entonces yo entiendo las políticas de lo que es la seguridad de la frontera, es muy importante que tenemos representantes que entienden que, por ejemplo, la economía. […] Somos una comunidad binacional. Entonces hay que enfocarnos en eso. Al mismo tiempo también hay que asegurar que tengamos una frontera que es segura para proteger a nuestros ciudadanos que están aquí en este lado del del país.

“Ahorita estamos trabajando en lo que es la Ley de Agricultura que no ha pasado, ya vienen dos años que tienen control los republicanos y no han podido pasar esta ley […]. La industria agrícola es muy importante, no nomás para los productores, pero también para la gente que trabaja en los campos. […] También tenemos muchas instalaciones militares en mi distrito. […] Es muy importante también que en la ley, al proyecto de ley que da dinero al sistema de defensa de este país, aquí yo también estoy ahí para ellos.”

Ahora vamos a dividir esta respuesta, que es muy interesante. La primera que tiene que ver con el tema de los agricultores, ¿cuál es la importancia de esa ley?

“Pues es muy importante porque producimos comida normal para el estado de Nuevo México, [pero también] para todo el país, entonces como estamos hablando ahorita de bajar los precios para los americanos, para bajar los precios de las familias cuando van al supermercado a comprar sus cosas, tenemos que asegurar que tengamos un sistema de producción de comida que existe en los campos […]. En nuestro distrito incluye muchos inmigrantes que vienen aquí temporalmente. Y también la gente que trabaja cada año en los campos en diferentes industrias. Entonces, si no bajamos esos precios, si no pasamos esta ley agrícola, no vamos a ver nada de progreso.”

¿Y si ve alguna intención de los republicanos o están muy tibios en ese sentido?

“Pues ahorita mira, los republicanos y los demócratas han podido trabajar en una manera bipartidista en este Comité de Agricultura, pero lo que vemos ahorita es que quieren cortar programas que son de asistencia para comida, para las familias, especialmente los de Nuevo México. Desgraciadamente tenemos casi tercio de la populación de jóvenes y de niños a que no tienen acceso a comida diariamente, entonces estos programas que los republicanos quieren cortar están en este proyecto de ley y yo lo quiero proteger, esa es una de las cosas que ahorita entre los demócratas y los republicanos, pues no estamos de acuerdo, porque el presidente quiere cortar el fondo. […] Sin comida, los niños no pueden aprender, las familias no pueden tener trabajo y muchas familias están trabajando dos o tres trabajos nomás para pagar sus recibos de electricidad, de gas y la última cosa que se deben de preocupar es por acceso a la comida.”

Sobre el plan de deportaciones masivas del presidente Trump. Hemos tenido reportes, por ejemplo, en Nuevo México, de que los agentes migratorios estuvieron acosando, incluso a nativos americanos en algún momento. ¿Cómo está enfrentando esto en su distrito? ¿Ha tenido alguna problemática en particular?

“Pues mira, lo que no realiza esta administración es que nuestra comunidad en la frontera es una comunidad que se ha llevado bien, ya que sean americanos o que sean trabajadores temporales o que sean este personas que vienen de Chihuahua, de Zacatecas o de donde sea, de cualquier país, vienen aquí a trabajar y tenemos un acuerdo de que la gente que viene aquí a trabajar, que sigue las leyes americanas, se queda aquí y puede tener una oportunidad de tener residencia o ciudadanía, si es lo que quiere, ¿verdad?”

“De ahí viene mi familia, trabajando en las maquilas en Ciudad Juárez, por eso yo tuve la oportunidad de tener ciudadanía americana. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar que si estamos deportando a gente de cualquier país de origen, que sea una operación que es coordinada, que es justa y que sigue la ley, entonces en eso yo estoy enfocado, en asegurarme que esta administración y que las agencias que están ahorita pues enganchados en esta programa de deportación que estén siguiendo los valores y que entienda a nuestra comunidad.”

El tema de los cárteles y este nombramiento como grupos terroristas, ¿es realmente benéfico para para la lucha contra el crimen organizado?

“Esta es una oportunidad que yo veo que podemos trabajar con esta administración. […] Con la cooperación de México, con la instrucción de México, con las relaciones diplomáticas de México para atacar a los cárteles. Ya vemos qué daño hacen los cárteles en México especialmente, entonces hasta la gente de México no los quiere. Pues depende las comunidades, pero en gran plazo, pues hemos visto el daño que han hecho a las comunidades, incluso a las comunidades fronterizas. Entonces si podemos parar a los carteles, si podemos hacer algo para parar las drogas que entran a nuestro país.

“Tenemos que usar primeramente nuestra relación con la nueva presidenta de México [Claudia Sheinbaum], con nuestros gobernadores de estados fronterizos y con las agencias federales, también para ayudar a en la cooperación de inteligencia y también de recursos para parar a los carteles, es algo que tiene que hacer. Ahorita este presidente [Donald Trump] hemos visto que las tarifas que han puesto contra México […] puede parar ese progreso. Entonces necesitamos cooperación. Yo estoy listo para trabajar con republicanos, para parar a los cárteles, las operaciones que hacen especialmente nuestras comunidades fronterizas, pero va a requerir que nosotros seamos serios en esas negociaciones, igualmente en el lado mexicano.”

Hubo un reclamo, y esto ya con eso cerramos, que pareciera que los republicanos no quieren asumir y es el tema del tráfico de armas. Según un último reporte del Departamento de Justicia de este año, justamente el 74% de las armas que se envían a México en forma irregular y son las que finalmente empoderan a los cárteles. ¿Qué hacer ante ello?

“Es un problema muy grande. Ese es un problema que hemos visto ya desde décadas, de que las armas de los Estados Unidos están llegando y cayendo a los malos de los sicarios, de los cárteles, de la gente que quiere hacer daño a nuestras comunidades. Entonces igualmente en nuestro lado, aquí en los Estados Unidos tenemos que hacer más para investigar a la gente que está traficando estas armas y también tener la seguridad en nuestro lado para prevenir que estas armas entren [a] México.”

