Descubren vinculación del VPH con enfermedades cardíacas

Un innovador estudio realizado con la participación de casi 250,000 personas a nivel mundial ha revelado una conexión entre la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y las enfermedades cardiovasculares, incluidas la enfermedad coronaria. Este descubrimiento, presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología (ACC.25), podría cambiar la forma en que entendemos los riesgos asociados con el VPH, un virus conocido principalmente por su vínculo con varios tipos de cáncer, como los de cuello uterino, garganta y ano.

El VPH es un virus comúnmente transmitido por contacto sexual que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque la vacunación ha sido una medida preventiva clave en la lucha contra los cánceres relacionados con este virus, muchos adultos que no recibieron la vacuna cuando estuvo disponible por primera vez en 2006 aún no se han beneficiado de esta protección. A pesar de esto, el reciente estudio ha señalado que las implicaciones del VPH no se limitan a los cánceres. Según los hallazgos, las personas infectadas por el VPH tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar enfermedades del corazón, incluso cuando se toman en cuenta los factores de riesgo convencionales como el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión arterial.

Este estudio, que combina datos de siete investigaciones realizadas entre 2011 y 2024, abarca un seguimiento de hasta 17 años en diversas poblaciones, entre ellas de Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil y Australia. Los investigadores utilizaron avanzadas técnicas estadísticas para analizar la relación entre el VPH y los resultados cardiovasculares en grupos con distintos antecedentes médicos y estilos de vida.

Los resultados indican que los individuos infectados con el VPH tienen un 40% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y el doble de riesgo de sufrir de enfermedad coronaria en comparación con aquellos sin el virus. Además, incluso después de ajustar los datos para tener en cuenta otros factores de riesgo, el VPH sigue estando fuertemente asociado con un incremento del 33% en las probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón. Sin embargo, los datos no mostraron una relación significativa con la hipertensión arterial, lo que sugiere que la conexión entre el VPH y las enfermedades cardiovasculares podría involucrar mecanismos distintos a los factores de riesgo tradicionales.

El Dr. Stephen Akinfenwa, autor principal del estudio y residente de medicina interna en la Universidad de Connecticut, señaló que aunque los mecanismos biológicos detrás de esta asociación aún no están claros, la inflamación crónica podría ser un factor clave. El VPH ha demostrado inducir una respuesta inflamatoria en el cuerpo, lo que podría contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. “Estamos considerando la posibilidad de que al reducir la carga de VPH mediante la vacunación, también se pueda disminuir el riesgo cardiovascular”, comentó Akinfenwa.

La vacunación contra el VPH ha sido recomendada ampliamente para niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir los cánceres relacionados con el virus. No obstante, la mayoría de los adultos, especialmente aquellos que sobrepasaron la edad recomendada para recibirla, no se han beneficiado de esta intervención. Esto plantea un desafío importante, dado el impacto potencial que la infección por VPH podría tener no solo en la prevención de cáncer, sino también en la salud cardiovascular.

A raíz de estos hallazgos, Akinfenwa sugirió que los médicos podrían considerar un monitoreo cardiovascular más cercano en pacientes que den positivo al VPH, similar a lo que se recomienda para aquellos con otros factores de riesgo conocidos para enfermedades del corazón. Aunque el estudio resalta la importancia de identificar factores de riesgo no convencionales como el VPH, también subraya la necesidad de más investigaciones para comprender mejor el vínculo entre la infección y las enfermedades del corazón, así como el papel de la vacunación en la prevención de problemas cardiovasculares.

El estudio también abre la puerta a nuevos enfoques en el tratamiento y prevención de las enfermedades cardíacas, sugiriendo que el control de infecciones virales podría ser un componente esencial en la prevención de enfermedades no solo relacionadas con el cáncer, sino también con afecciones cardiovasculares. Sin lugar a dudas, se trata de un paso importante en la investigación sobre cómo diferentes factores biológicos y ambientales interactúan en la salud general, lo que podría llevar a nuevas estrategias de salud pública y tratamiento en los próximos años.

