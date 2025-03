Henry Martín seguirá ausente de la alineación del América vs. Tigres

Henry Martín seguirá ausente de la alineación del América por segunda jornada consecutiva al quedar descartado para el duelo de la fecha 13 contra Tigres este sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes, después de que también estuvo fuera de circulación en la jornada 12 contra el Atlas.

Martín afectado por una tendinitis rotuliana ha tenido mucha irregularidad en el actual torneo Clausura 2025 que se ha visto reflejada en la falta de actividad en la selección de México tuvo este martes trabajo diferenciado en las instalaciones de Coapa al retornar al trabajo después de la actividad de la fecha FIFA.

El delantero nacido en Yucatán acudió a la práctica junto con los seleccionados Luis Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez, para iniciar la preparación para el encuentro contra la escuadra de los Tigres, en espera de ver como regresan de la eliminatoria sudamericana jugadores como Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres por Uruguay, con lo cual el técnico André Jardine podrá armar su alineación para el juego de la fecha 13.

La ausencia de Henry Martín se agregaría a la que tuvo contra Atlas en la victoria del América 3-1 y en donde la molestia se le recrudeció al grado de que tuvo que acudir con el doctor Rafael Ortega, especialista en lesiones para una opinión respecto a su lesión.

Por lo pronto el reporte médico sobre la evolución del jugador será día con día, pero es un hecho que no será tomado en cuenta para la fecha siguiente y lo valorarán para la jornada 14 contra el Pachuca, mientras que Jonathan Dos Santos, después de una ausencia de dos meses por una lesión en una rodilla ya está listo para ser tomado en cuenta.

Polémica en la selección de México

La lesión del delantero del América se produce en los momentos en que el técnico de la selección de México Javier Aguirre dio a conocer que no toleraría más enojos y berrinches del artillero después de que en el partido de ida de los cuartos de final contra Honduras en San Pedro Sula no fue tomado en cuenta y tomó a mal no aparecer en el terreno de juego.

Posteriormente, Martín fue importante en el juego de vuelta en el estadio Nemesio Diez, donde incluso anotó un gol y provocó un penal, pero el “Vasco” Aguirre no le perdonó los desplantes del americanista, por lo que versiones extraoficiales aseguran que su ausencia para la última fecha FIFA en el Tricolor fue más por cuestiones disciplinarias que por la lesión.

