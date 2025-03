James Rodríguez y Andrés Guardado acusan a la FIFA de manchar el fútbol

James Rodríguez y Andrés Guardado, dos de los referentes de los Esmeraldas del León se sumaron a las críticas contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por la decisión de excluir del Mundial de Clubes al cuadro del Bajío, lo cual fue definido por ambos jugadores como una mancha para el fútbol.

En primera instancia James Rodríguez fue especialmente duro con sus comentarios contra esta decisión del máximo organismo del fútbol internacional sobre la decisión contra el León del pasado 21 de marzo y que en estos momentos tiene con un pie fuera a la escuadra mexicana de la competencia internacional.

"NO ES JUSTO…". 🗣️ James Rodríguez y Andrés Guardado hablaron sobre la exclusión de León del Mundial de Clubes. pic.twitter.com/m9wn1B1Jb8 — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 28, 2025

El colombiano planteó cosas raras en la forma de actuar de la FIFA, pero sobre todo las formas como actuaron para determinar la exclusión del cuadro leonés, sobre todo porque el derecho de participar se ganó en la cancha más allá de que la oncena mexicana conocía los avisos sobre la multipropiedad que podrían terminar afectándolos como sucedió.

“Es una injusticia grande, no solo yo, sino los que estamos acá. Como dice el profe, se ha ganado todo el derecho en el campo. Estamos un poco golpeados con todas estas cosas y creo que si estamos fuera es algo que no es justo”, señaló el internacional colombiano.

Pero James no se quedó ahí, sino que fue más a fondo al plantear que está decisión mancha al fútbol: “El equipo que vaya a entrar se va a ir manchado, no es algo justo con un club que ha hecho cosas grandes, más por todo el mundo que ha comprado cosas. ¿Cómo le dices a los aficionados que no van?”.

También añadió que: Quien le da todo eso. El interés va más allá de muchas cosas, de que León esté fuera. Yo tengo dudas sobre todas esas cosas, es raro y creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí. Tengo dudas y el futbol se ve manchado”, argumentó con visible molestia.

Para Andrés Guardado es una injusticia brutal

Mientras tanto el cinco veces mundialista con la selección de México, Andrés Guardado calificó la decisión de la FIFA como una injusticia brutal al excluir al León a dos meses para que inicie la competencia, pero sobre todo despojarlos de un derecho que se ganaron en la cancha.

“Me parece una injusticia brutal y para mí si alguien hizo mal las cosas es FIFA, no León, porque el tema de la multipropiedad existe. Grupo Pachuca cuánto tiene, no sé hace cuánto compró León, hace muchos años.

El llamado “Principito” también añadió que: “Entonces participa Pachuca, participa León en un torneo avalado por la FIFA y FIFA no informa a Grupo Pachuca de que en caso de que califiquen sus dos equipos no va a poder participar y encima hacen un reglamento a posteriori donde dice que no pueden estar”.

¡Es una injusticia!



Andrés Guardado y James Rodríguez dejaron muy clara su postura cuando les preguntaron por la expulsión de León del Mundial de Clubes. pic.twitter.com/WSsolnFPNo — Andre Marín (@andremarinpuig) March 28, 2025

Por esa razón dijo que este organismo está haciendo mal las cosas: “Para mí el que está haciendo malas cosas es FIFA y encima te invitan al sorteo, publicidad, te da la bienvenida infantil, mil cosas”,

Habría que resaltar que Guardado ya estaba retirado del fútbol, pero la directiva del León lo convenció de alargar la decisión de colgar los botines hasta después del mundial de clubes, pero con esta decisión el asunto se ha complicado.

Lo que le esperaba al León en el Mundial de Clubes

Por lo pronto el León y el Pachuca están a la espera de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en donde la escuadra leonesa tenía programado debutar el 16 de junio contra el Chelsea, mientras que el Pachuca lo hará el 18 de junio contra el Salzburg y el Monterrey el 17 de junio contra el Inter de Milan.

