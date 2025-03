Javier Aquino es cauteloso con la selección mexicana 

La selección mexicana se quedó con el título en la Liga de Naciones de la Concacaf. El conjunto azteca ha vuelto a competir en la región y sigue mejorando su nivel de cara al Mundial de 2026. Javier Aquino mira con cautela el presente de El Tri.

El campeón olímpico recordó que varias generaciones atrás dieron mucho de qué hablar antes de competiciones importantes como la Copa del Mundo. Sin embargo, El Tri no ha podido responder en los momentos claves.

“Ha habido muchas generaciones que se ven para grandes cosas y al final de cuentas en la cancha se ha demostrado lo contrario. En su momento me tocó formar parte de ellas y no es fácil. La realidad es que no es fácil, pero si le deseo a esta generación que pueda hacer un cambio, que pueda hacer un avance y que pueda hacer algo histórico”, dijo Aquino en unas declaraciones difundidas por TV Azteca.

Obstáculos mentales en México

Javier Aquino no achica la responsabilidad de los fracasos pasados a la dirección técnica. El futbolista de los Tigres de la UANL considera que es un tema mental la falta de resultados en la selección mexicana y las caídas constantes en los partidos importantes.

“Creo que ese tema hay un trasfondo mucho más importante que los jugadores o que el cuerpo técnico, realmente creo que viene del tema mental, de la preparación de muchos años de los jóvenes, de los canteranos, del jugador mexicano, cómo llega a la selección, en qué nivel llega, cómo compite, donde ha competido, cuántos partidos ha competido, creo que viene mucho más atrás”, explicó.

El veterano futbolista motivó a los dirigentes del futbol mexicano a realizar cambios. Javier Aquino cree que es importante darle un mayor protagonismo a los futbolistas mexicano en la propia Liga MX. Una mayor participación fomenta la competencia, el ritmo competitivo y la exportación de jugadores. Estos serían puntos claves que beneficiarían a la selección mexicana en su armado del equipo.

“Pero está claro que con lo que hemos hecho no nos ha alcanzado, y cuando no te alcanza para algo tienes que hacer cambios y cambios importantes. Creo que eso falta en la selección y en el futbol mexicano, hacer cambios importantes y sobre todo confiar en los jóvenes y nuestro producto mexicano para hacer crecer a la selección”, concluyó.

