Julián Figueroa planeaba divorciarse de Imelda Tuñón antes de morir, revela familiar

En un inesperado giro de eventos, el padrino del fallecido Julián Figueroa hizo una revelación con respecto a su matrimonio con Imelda Tuñón que dejó a más de uno con la boca abierta. Y es que este confesó que el cantante habría pensado en una separación apenas unos meses antes de su muerte. ¿Qué habría motivado dicha decisión? Aquí te lo contamos.

En una entrevista exclusiva concedida al periodista Javier Ceriani, Germán detalló que la relación entre el hijo de Joan Sebastian y su esposa se encontraba “desgastada” y cada vez con más roces que no eran del agrado del fallecido cantante.

“Sí hubo un tema de divorcio, yo lo que puedo compartir es que Julián tenía previsto también un tema respecto al divorcio, la relación ya estaba muy desgastada, muy intoxicada y sí estaba consiente de que lo más sano en ese momento era desvincularse matrimonialmente y lo tenía contemplado“, reveló el entrevistado.

Dentro de su relato, el familiar de Figueroa aseguró que la joven chantajeaba a su pareja con no permitirle ver al menor en caso de que éste no cediera ante sus peticiones, razón por la que no consiguió dar el siguiente paso dentro de su supuesto rompimiento.

A pesar de esta presunta decisión y la tensa dinámica que enfrentaba con su pareja, Julián Figueroa tenía contemplado no dejar desprotegida a la histrionisa, pues sabía lo que una separación implicaría.

“En Julián prevalece algo muy importante que fue la nobleza, el amor que le tenía a José Julián y a su familia, por chueca que estuviera, en ese caso Imelda y el niño, pero sí estaba concientizando, de hecho casi formalizando el tema de un divorcio, pero no tuvo problema en señalar o dejarle algo a Imelda y que ella gozara de todos los beneficios como la madre de su hijo, pero no como a lo mejor ellas lo vislumbraban, lo justo y lo necesario“, contó al argentino durante la charla.

Cabe recalcar que hasta el momento, la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, ha hecho caso omiso a estas declaraciones y no ha dado respuesta al revuelo que han causado.

