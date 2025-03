Ángela Aguilar habla sobre el polémico año que ha tenido que afrontar con Nodal: “Casi me rompe”

Ángela Aguilar ha demostrado una vez más su fortaleza y compromiso con la música durante la reciente gala de Billboard Women in Music 2025, donde recibió el Breakthrough Award.

En un emotivo discurso, la cantante mexicana abordó los desafíos que ha enfrentado en el último año debido a la exposición mediática de su vida personal, especialmente tras confirmarse su relación con el también cantante Christian Nodal.

Desde el escenario del YouTube Theater en Inglewood, California, Aguilar cautivó a los asistentes con su presentación. Luego, tomó la palabra para reflexionar sobre las dificultades que ha debido afrontar. “Este premio significa mucho para mí, porque este año casi me rompe”, expresó la artista, quien ha sido blanco de constantes comentarios y especulaciones sobre su relación con Nodal. “Sinceramente, he tenido que estar en el escenario y cantar entre lágrimas, he tenido que soportar el peso del juicio y la especulación sobre una historia que ni siquiera he contado, una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie“.

La cantante de 20 años no solo habló sobre su lucha personal, sino también envió un poderoso mensaje a las mujeres jóvenes, animándolas a no dejarse silenciar. “Canten su verdad, y cuando les digan que se callen… canten aún más fuerte”, exclamó, recibiendo una ovación de pie del público.

En una de las partes más conmovedoras de su discurso, dedicó su reconocimiento a las mujeres migrantes que, según sus palabras, “trabajan incansablemente, construyendo y cuidando, sacrificándose, pero que siguen siendo invisibles, inaudibles y desprotegidas”. Aguilar aseguró que su música será siempre una plataforma para dar voz a quienes no la tienen. “Si mi voz y mi música pueden recordarles que no son invisibles, entonces cantaré por ustedes cada vez que suba a un escenario”.

Finalmente, dedicó su premio a las mujeres que han allanado el camino para las nuevas generaciones, recordando especialmente a su madre, Aneliz Álvarez, quien también fue homenajeada en la gala, y a su abuela, la legendaria Flor Silvestre. “No nos estamos derrumbando, estamos avanzando. Gracias, y ¡que viva México!”, concluyó emocionada.

Seguir leyendo:

· Pepe Aguilar niega que compre portadas de revistas para mejorar la imagen de su hija Ángela

· Desmienten que Adele haya demandado a Ángela Aguilar por plagio

· El enorme regalo con el que Christian Nodal sorprendió a Ángela Aguilar en San Valentín