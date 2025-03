Fallece a los 90 años el actor estadounidense Richard Chamberlain

El reconocido actor estadounidense Richard Chamberlain falleció el 29 de marzo en Waimanalo, Hawái, debido a complicaciones de un derrame cerebral. Su publicista Harlan Boll fue quien dio a conocer la triste noticia.

Nacido en Los Ángeles el 31 de marzo de 1934, George Richard Chamberlain se graduó en Artes en la Universidad de Pomona, y tras servir en el ejército durante dos años en Corea, regresó a Estados Unidos, donde estudió actuación. Combinó sus primeros trabajos en cine, teatro y televisión, pero fue la serie “Dr. Kildare”, en 1961, la que lo hizo famoso a nivel mundial.

En la década de los 70 trabajó en las obras de Broadway “The Philadelphia Story” y “Private Lives”; posteriormente viajó a Londres, donde fue protagonista de “Hamlet”, “Richard II” y “Fathers And Sons”. Para entonces Chamberlain ya había incursionado como cantante y contaba con papeles de reparto en películas como “The Towering Inferno” y “The Last Wave”.

La popularidad de Richard en televisión volvió en 1980 gracias a la miniserie “Shogun”, por la que ganó el premio Golden Globe. Un éxito aún mayor obtuvo “The Thorn Birds”, la adaptación televisiva de la novela de Colleen McCullough en la que Chamberlain interpretó a un sacerdote que tiene un amorío. En 1985 regresó al cine, con la película “King Solomon’s Mines”, en la que compartió créditos con Sharon Stone.

Desde hace 20 años el actor limitó sus participaciones en cine y se dedicó a hacer pequeñas apariciones en programas de televisión, como “Brothers And Sisters”, “Desperate Housewives”, “Will & Grace” y “Touched By An Angel”. Una de sus últimas apariciones fue en 2017, en un episodio del programa “Twin Peaks” en el que fue dirigido por David Lynch, de quien Richard dijo: “No importa si es un papel pequeño o grande, yo trabajaría con él bajo cualquier circunstancia”.

El actor, escritor y productor Martin Rabbett fue el compañero de Richard Chamberlain durante varias décadas, y lo recordó a través de un comunicado: “Nuestro amado Richard ya está con los ángeles. Es libre y se eleva hacia sus seres queridos que nos precedieron. Qué afortunados fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, impulsándolo hacia su próxima gran aventura”. Descanse en paz.

