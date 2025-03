Mel Gibson comenzará a filmar en Italia la secuela de la película “The Passion Of The Christ”

Más de 20 años después de que la película “The Passion Of The Christ” obtuviera éxito a nivel mundial, el director Mel Gibson está listo para filmar este verano la secuela, que llevará por título “The Resurrection Of The Christ”.

Mel Gibson asegura que Kamala Harris “tiene el coeficiente intelectual de un poste de cerca”

La productora Manuela Cacciamani, en entrevista para Il Sole 24 Ore, dio a conocer que la cinta, escrita por Gibson y Randall Wallace, se filmará en la ciudad de Matera, Italia, y en los estudios Cinecitta. Jim Caviezel interpretará a Cristo, y el elenco principal contará con actores que trabajaron en la primera parte, como Maia Morgenstern y Francesco DeVito.

El económico auto que Mel Gibson ha manejado por años

Escribir el guión les llevó varios años a Gibson y Wallace, y en una entrevista el también actor comentó que gran parte de la tardanza fue debido a que la historia de “The Resurrection Of The Christ” no cuenta con una narrativa lineal. “Creo que para contar la historia correctamente hay que empezar con la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar, en otro reino. Tienes que ir al infierno”.

“The Passion Of The Christ” se estrenó en Estados Unidos el 25 de febrero de 2004, y recaudó más de $612 millones de dólares alrededor del mundo. Una de las características de la película es que no cuenta con diálogos en idioma inglés, sino en arameo, hebreo y latín. Hasta el momento, Mel Gibson no ha dicho si la secuela estará también en esas lenguas.

En cuanto a Caviezel, en 2023 fue entrevistado para el canal de YouTube ORMI, y habló sobre el proyecto: “Vamos a hacer “The Resurrection…”, y esa será la película más grande en la historia del mundo…él (Gibson) me mostró muchas de las escenas y yo estaba en el piso, llorando. No hacemos “películas basadas en la fe”. Odio ese término, pero creo que podemos vencer a las mejores (películas) del mundo”.

Sigue leyendo: