Joven hispana sufre ataque de león marino en Long Beach

Una adolescente hispana se recupera después de tener un inesperado encuentro con un león marino que la atacó el fin de semana en las aguas de Long Beach.

La víctima, identificada como Phoebe Beltrán, de 15 años, sufrió el ataque el sábado 30 de marzo frente a la torre de salvavidas en el área de la cuadra 2100 de Ocean Boulevard.

Aquel día, la joven hispana se encontraba en la playa para completar su prueba de natación como parte del programa de cadetes de salvavidas en Long Beach.

Cuando se encontraba en el agua, Phoebe dijo que, de repente, sintió que algo le mordía el brazo.

“Vi su sombra, y solo pensaba: ‘Por favor, no seas un tiburón. Por favor, no me arranques el brazo y, por favor, no me mates'”, pensó la joven hispana al recordar el momento en que ocurrió el ataque.

Por fortuna para Beltrán, el animal que la atacó no era un tiburón, sino un agresivo león marino, que puede alcanzar a medir hasta seis pies de largo y tener un peso de 700 libras, y una agresión también puede ser de alto riesgo.

Desde la playa, la madre de Phoebe, Bibi Beltrán, se percató de que algo no estaba bien y por un momento pensó que su hija estaba siendo víctima del ataque de un tiburón.

“Vi algo salir, como una aleta, y alguien gritó: ‘¡Tiburón!’ Todos corrimos hacia el agua y cuando me di cuenta de que era mi hija, me derrumbé“, dijo Bibi Beltrán.

Por el ataque del león marino, Phoebe Beltrán recibió varias mordeduras y rasguños en el brazo y la mano. Por fortuna, aparte de la hinchazón y los moretones, la joven hispana no sufrió lesiones graves.

De inmediato, los socorristas nadaron hacia la joven lo más rápido posible. Después de llegar con ella, la llevaron hasta la orilla y posteriormente la trasladaron a una sala de emergencias.

Por ahora, Phoebe se recupera del ataque del león marino, y espera recuperarse por completo para regresar al agua para la prueba con los cadetes de salvavidas en Long Beach.

De acuerdo con expertos de la fauna marina en el sur de California, los leones marinos recientemente están siendo envenenados por floraciones de algas tóxicas, que los pueden volver más agresivos.

Si alguna persona tiene un encuentro con un león marino, ya sea en la playa o en el océano, debe alejarse del animal lentamente, no actuar de forma amenazante y evitar el contacto visual.

En caso de que alguna persona tenga un encuentro con un mamífero marino enfermo o varado, puede avisar al salvavidas más cercano o comunicarse al 1-800-399-4253.

