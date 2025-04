Aislinn Derbez presume cambio de look radical para su encuentro con Shakira 

Tremenda sorpresa concedió la actriz mexicana Aislinn Derbez a sus fans, esto luego de colocar una especial publicación en redes sociales donde no solo compartió una mirada a su encuentro con Shakira, también presumió su nuevo look para la temporada de primavera.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de “La Casa de las Flores” compartió un carrusel de imágenes con las que inmortalizó su asistencia al último concierto de la denominada ‘Loba’ en territorio mexicano. Algunas de estas postales la dejaron ver desde el backstage del concierto en compañía de su círculo de amigas más cercanas mientras compartían un emotivo momento con la colombiana apenas unos minutos antes de subirse al escenario.

La famosa destacó que esta no es su primera interacción con Shakira, pues añadió una foto que data de hace más de dos décadas atrás en la que posa junto a ella y su padre, Eugenio Derbez.

“Y nos volvimos a encontrar 25 años después. Me acuerdo que a esa edad los primeros CDs de @shakira eran mis tesoros mas preciados. ¡Qué nostalgia, emoción y diversión vivimos antier!”, escribió la histrionisa para acompañar el comentado post, no sin antes hacer mención de la jovialidad con la que la cantante multipremiada y su padre cuentan hoy en día. “Por cierto, ¿a poco no @ederbez y @shakira se ven más jovenes y guapos hoy que hace 25 años?”, complementó su caption.

No obstante, además de desatar furor dentro de su plataforma digital por lo bien acompañada que se dejó ver, Aislinn Derbez atrajo la atención de los internautas debido a la transformación física que se sometió recientemente.

Se trató de la despedida de su característica melena obscura para dar paso a un nuevo tono que complementa su bronceado, ilumina su rostro y es perfecto para la temporada de primavera. Hablamos de un tono castaño con luces doradas que sorprendió a más de uno.

Como resultado de su hazaña, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apreciación por abrir el baúl de los recuerdos y presentar su “nuevo yo” ante las cámaras.

“Se ve que la noche estuvo épica, te ves guapísima”, “Todos envejecen, menos Shakira”, “Que linda Ais y más aún junto a la reina de Colombia”, “Wow que buenas fotos”, “Wow quedé sorprendida, siempre bella mi Ais” y “Los más preciosos”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

Seguir leyendo:

• Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran juntos el cumpleaños 7 de su hija Kailani

• Aislinn revela que su matrimonio con Mauricio Ochmann terminó por sus viajes con la familia Derbez

• Aislinn Derbez y su secreto para una buena relación con sus ex parejas