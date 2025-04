Elizabeth Gutiérrez niega relación con empresario dominicano

Elizabeth Gutiérrez ha decidido alzar la voz para desmentir categóricamente los rumores que la vinculan con un empresario dominicano.

La actriz, quien ha estado en el centro de especulaciones desde su separación de William Levy, dejó claro que no conoce a la persona con la que se le ha relacionado recientemente.

Durante su participación en el pódcast Claríssima, conducido por Clarissa Molina, Gutiérrez abordó el tema y expresó su sorpresa ante las versiones que circulaban. Según relató, al escuchar por primera vez sobre el supuesto romance, su reacción fue de total incredulidad, ya que ni siquiera sabía quién era el empresario en cuestión.

“Yo dije, ‘¿pero quién es este señor?’. Porque yo ni siquiera lo conocía… Me sentí tan mal porque yo no sé si esa persona tiene pareja, si tiene esposa. ¿Cómo están inventando eso de mí cuando si pasa por mi lado ni siquiera lo conozco?’”, comentó en la entrevista, visiblemente sorprendida.

La actriz también mencionó que, aunque suele mantenerse reservada sobre su vida privada, en esta ocasión sintió la necesidad de aclarar el malentendido, especialmente por respeto a las personas involucradas. “No me gusta dar explicaciones porque creo que para eso lo hacen, pero esta vez lo hice porque no conozco a este señor, no sé si tiene familia. Hay ciertas cosas que sí tienes que aclarar”, agregó.

Gutiérrez, quien ha estado enfocada en sus proyectos profesionales y en su rol como madre, lamentó que se difundan informaciones sin fundamentos que puedan afectar tanto su reputación como la de terceros. Con estas declaraciones, espera que los rumores lleguen a su fin y que su vida personal deje de ser objeto de especulaciones infundadas.

