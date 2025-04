Mikey García dice que Haney se equivocó al elegir a Ramírez

Mikey García, campeón mundial de cuatro divisiones, cree que Devin Haney se equivocó al elegir al peligroso José Ramírez como su oponente para su regreso al ring el 2 de mayo tras su derrota contra Ryan García.

En una entrevista con Little Giant Boxing, García explicó que no es fácil recuperarse de una paliza como la que recibió Haney y que posiblemente sea muy cauteloso contra Ramírez por miedo a ser golpeado.

“Creo que va a ser tímido. No va a intercambiar golpes. Intentará llegar hasta el final y boxear por fuera. Basta con un golpe para revivir esos recuerdos, y José lo tiene. Tiene la potencia y el tamaño. Haney sabe boxear, pero después de una paliza como esa, no es fácil recuperarse. Lo hemos visto en muchos boxeadores, y creo que ahí es donde vamos a sacar ventaja”, dijo.

Devin Haney quiere volver a la senda de la victoria tras su pelea con Ryan García. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

“Creo que Haney debería haber elegido a otro. Alguien que no pegara fuerte, que no tuviera la potencia. Alguien que estuviera a punto de retirarse con dos o tres derrotas en sus últimas cuatro peleas. Alguien que no fuera una amenaza. Creo que eligieron la pelea equivocada“, agregó

Devin Haney fue derribado tres veces por el gancho izquierdo de García y terminó perdiendo por decisión mayoritaria en abril del 2024. La aplastante victoria de King Ry sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.

Tras positivo por Ostarina, García fue suspendido por un año del boxeo y su victoria fue cambiada a un No Contest. Haney aprovechó este escándalo para justificar su terrible actuación y demandó al californiano por cargos de agresión y fraude, ya que afectó su reputación y valor en el mercado.

En cambio, José Ramírez viene de perder ante Arnold Barboza por decisión unánime en el Riad en noviembre pasado y quiere arruinar los planes de revancha de Haney con Ryan García en la cartelera del 2 de mayo.

Después de un año de lo sucedido, Devin Haney y Ryan García acordaron enfrentarse en octubre, pero primero deben pelear con José Ramírez y Rolando ‘Rolly’ Romero, respectivamente, para prepararse para la revancha.

Devin Haney y José Ramírez estarán presentes en la cartelera de Times Square en Nueva York. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

José Ramírez, de 32 años, es excampeón de 140 libras y quiere volver a la senda del triunfo ante Haney. El boxeador estadounidense tiene marca de 29 triunfos, 18 por la vía rápida, y 2 reveses.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya predice cómo terminará Davis vs. Ramírez

· Devin Haney quiere lucir bien ante Ramírez para demostrar que está de regreso

· Devin Haney sobre revancha con García: “Es la pelea más grande”