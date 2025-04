Amaury Vergara se queja de que a Chivas le encarecen los jugadores mexicanos

Las Chivas del Guadalajara tienen más de dos décadas que se han visto afectadas por el encarecimiento de jugadores mexicanos para reforzar su plantel en una práctica a la que acuden varios equipos de la Liga MX para reducir su radio de acción en el mercado de fichajes.

Dicho fenómeno fue puesto en la mesa de discusión de nueva cuenta por el dueño del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, quien en entrevista para el periódico El Informador, expuso que cada vez se le complica más responder a las exigencias de los aficionados en reforzar al plantel debido a la escasez y encarecimiento de talento mexicano.

“A Chivas no le venden los jugadores a precio justo y no me da pena decirlo porque es una realidad. Hay equipos que se quieren aprovechar y quieren vender a los jugadores cuatro o cinco veces más alto el precio”, destacó el empresario.

Para colmo de males en los últimos tiempos, Chivas ha encontrado una problemática muy grave que representa la falta de surgimiento de nuevas figuras, con lo cual el encarecimiento de jugadores nacionales ha sido muy evidente y que obviamente le ha complicado el panorama a la directiva de los tapatíos.

“La falta de figuras mexicanas hace que el precio se encarezca demasiado y que además los equipos se nieguen a negociar a sus mejores jugadores mexicanos, lo cual complica el panorama de Chivas que muchas veces no es suficiente lo que se genera en nuestras fuerzas básicas”, expuso el dirigente.

Defiende la cantera de Chivas

Respecto a las críticas que ha recibido la directiva del Guadalajara encabezada por Amaury Vergara por la falta de producción de jugadores provenientes de su cantera y al mismo tiempo de contrataciones de alto nivel.

“Chivas ha consolidado su proyecto de formación, los que están y los que vienen son jóvenes con muchísimo talento, que aman el escudo, que aman la camiseta y que no tienen miedo a debutar y a jugar en Chivas, eso es muy importante”, destacó Vergara.

Vergara reconoció que jugadores como Armando “Hormiga” González, Hugo Camberos, Teun Wilke y Mateo Chávez, han permitido que la cantera tenga un resurgimiento en las últimas fechas de las fuerzas básicas y que están generando un optimismo de que la cantera se vea cada vez más fuerte.

El empresario dijo que más allá de todas las complicaciones que han puesto a la directiva de Chivas como un ente con manejo deficiente entre la gente de escritorio y el plantel, provocando un aparente vacío de poder que generó el fracaso de los proyectos recientes del español Fernando Hierro y después de sus compatriotas Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

