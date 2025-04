Anahí aún no recupera su audición tras última gira de RBD

A pesar de haber puesto punto final al capítulo de RBD hace unos meses con la gira “Soy Rebelde”, la cantante Anahí aún se enfrenta a los estragos que esta reunión trajo consigo. Y es que además del distanciamiento que actualmente vive con el resto de los integrantes de la agrupación, la famosa enfrenta a las secuelas que le dejó un accidente sobre el escenario.

De acuerdo con la intérprete de temas como “Cinco Minutos” y “Sálvame”, la perforación del tímpano que sufrió mientras le colocaban un artefacto que le permitía escucharse cuando estaba sobre el escenario ha afectado su calidad de vida en la actualidad.

En una entrevista que concedió a varios medios de comunicación, Anahí explicó que a pesar de seguir su tratamiento, su sentido del oído no volvió a ser el mismo desde el incidente.

“Sabes que nunca volví a oír igual… Pero bueno, es lo que queda“, dijo al ser cuestionada sobre su periodo de recuperación y las posibles secuelas que tendrá de por vida.

Si bien Anahí expresó su deseo de no querer revivir la polémica separación que protagonizó junto a sus ex compañeros de la banda, no pudo evitar ser el blanco de cuestionamientos sobre el presunto documental que RBD estaría realizando sobre su trayectoria musical.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, aseguró que ella no tiene conocimiento del desarrollo de dicha pieza audiovisual: “¿Cuál documental?”, cuestionó. “No lo conozco aún. No andes de ‘hartón’ con tus preguntas”, dijo la famosa para finalizar.

